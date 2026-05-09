Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно о последствиях русского "перемирия"?

Россия цинично проигнорировала объявленное перемирие и нанесла удар по Днепропетровской области. Известно, что российские войска почти в 20 раз атаковали регион артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

В Никопольском районе оккупанты били по райцентру, а также Марганецкой и Красногригорьевской общинах. Повреждены объекты инфраструктуры, киоск, магазин, кафе и частные дома. В результате атаки погиб 35-летний мужчина. В больницу в тяжелом состоянии доставили 39-летнюю женщину, еще один 31-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Также последствия российского удара фиксируют в Дубовиковской общине Синельниковщины. Там повреждены предприятие и сельскохозяйственная техника. Известно об одном погибшем.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. Перемирие включает прекращение огня и обмен 1 000 пленными из каждой страны. Владимир Зеленский подтвердил эту информацию, однако отметил, что Украина будет действовать зеркально.

Следует также отметить, что под российский удар попала Сумщина. В Березовской общине возник масштабный пожар на территории частного домовладения. ГСЧС смогли ликвидировать все очаги горения. Информация о пострадавших не поступала.

Сколько дронов выпустили россияне в ночь "перемирия"?

В ночь на 9 мая оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 43 ударными БпЛА. Известно, что среди типов БПЛА были ударные и имитаторы.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины смогли сбить 34 беспилотника разных типов. Украинские защитники работали на юге, севере и востоке страны.

К сожалению, некоторые российские средства воздушного нападения попали в цель. Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 6 локациях, еще на двух локациях произошло падение обломков.