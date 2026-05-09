Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки російського "перемир'я"?

Росія цинічно проігнорувала оголошене перемир'я та завдала удару по Дніпропетровській області. Відомо, що російські війська майже 20 разів атакували регіон артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранень.

У Нікопольському районі окупанти били по райцентру, а також Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки. Унаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. До лікарні у важкому стані доправили 39-річну жінку, ще один 31-річний постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

Також наслідки російського удару фіксують у Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Там пошкоджені підприємство та сільськогосподарська техніка. Відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Росією та Україною з 9 по 11 травня. Перемир'я охоплює припинення вогню та обмін 1 000 полоненими з кожної країни. Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію, проте зазначив, що Україна буде діяти дзеркально.

Варто також зазначити, що під російський удар потрапила Сумщина. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. ДСНС змогли ліквідувати всі осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Скільки дронів випустили росіяни у ніч "перемир'я"?

В ніч на 9 травня окупанти атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і 43 ударними БпЛА. Відомо, що серед типів БпЛА були ударні та дрони-імітатори.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України змогли збити 34 безпілотники різних типів. Українські оборонці працювали на півдні, півночі та сході країни.

На жаль, деякі російські засоби повітряного нападу влучили у "ціль". Зафіксовані влучання 9 ударних дронів на 6 локаціях, ще на двох локаціях відбулось падіння уламків.