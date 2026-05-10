Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 9 мая 2026 года.

Соблюдают ли стороны перемирие на фронте?

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после начала действия "перемирия" на фронте зафиксировали 51 боевое столкновение. Также российские дроны 9 мая атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской и Херсонской областях.

Тем временем министерство обороны России обвинило Украину в якобы 8970 нарушениях режима тишины.

По словам аналитиков ISW, данные системы NASA FIRMS, а также сообщения украинских и российских источников свидетельствуют о снижении интенсивности боевых действий на фронте, особенно на севере Украины. Впрочем, полного прекращения огня не произошло.

Стоит отметить, что перемирие фактически не имело четко прописанных условий.

Единственной публично озвученной деталью стало заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не будет наносить удары по Красной площади во время парада в Москве – этого условия Киев сдержал.

Взаимные обвинения и продолжение локальных боевых действий уже с первых часов перемирия свидетельствуют о том, что прекращение огня без четких механизмов контроля, надежного мониторинга и определенных процедур урегулирования вряд ли являются устойчивыми,

– говорится в отчете.

По словам аналитиков, для устойчивого прекращения боевых действий, вероятно, понадобятся четко определенные условия, международный мониторинг и отвод войск от линии соприкосновения, чтобы уменьшить риск новых нарушений и эскалации.

В то же время российские войска использовали перемирие для ротаций, перегруппировки, переброски подкреплений и налаживания логистики вдоль фронта – вероятно, готовясь к новым наступательным действиям.

Украинские военные источники сообщили, что россияне проводили перегруппировку, ротации, укрепления позиций и логистические мероприятия на Купянском, Лиманском и Славянском направлениях, а также на севере Харьковской области.

В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что украинские военные зафиксировали переброску подразделений 90-й танковой дивизии России на Покровское направление. Ранее сообщалось, что дивизию передислоцировали из районов Александровки и Новопавловки, а снижение интенсивности боев 9 мая могло способствовать этому процессу.

Также в корпусе сообщили, что российское командование в последнее время создает командные пункты в Мирнограде для поддержки атак в направлении Родинского.

Кроме этого, российские силы смогли закрепиться к северо-западу от Лимана в районах, где ранее продвижению мешали украинские беспилотники.

Российские войска, вероятно, будут продолжать использовать любое снижение оперативного темпа 10 и 11 мая для дальнейшей перегруппировки и укрепления позиций, чтобы восстановить наступательные операции после окончания перемирия,

– заключают аналитики ISW.

Интересно! Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк в комментарии 24 Канала также отметил, что объявленное "перемирие" на 9 – 11 мая скорее выглядит как временная ситуативная пауза, которая вряд ли перерастет в долговременный режим тишины. Формально его продолжение возможно, однако на практике это маловероятно, поскольку такие решения фактически зависят от Кремля, который может использовать подобные паузы в собственных военных целях. В частности, короткие периоды затишья могут позволять России накапливать ракеты и дроны, чтобы впоследствии нанести более массированные удары.

Россия запустила десятки дронов: что известно?

По данным Воздушных сил, с начала суток 10 мая российские войска запустили по Украине 27 ударных дронов различных типов. Противник пытался ударить БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия", запущенными со своей территории.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны Украины сбили или подавили все 27 российских БпЛА, попаданий не зафиксировано.

Вечером 9 мая российская армия также ударила БпЛА по Индустриальному району Харькова. Он попал в технический этаж девятиэтажки. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе два ребенка – они имели острую стрессовую реакцию.