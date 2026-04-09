Команда Ukrainian Witness побывала в Херсоне, откуда сделала большой репортаж. Журналистка Виктория Гнатюк и видеооператор Мария Шевченко показали страшную реальность прифронтового города. Они провели день с волонтером Андреем Петуховым, известным как "Боксер".

Почему Херсон – город контрастов и как он живет сейчас?

На въезде в город антидроновые сетки. Зеленый свет светофора показывает, что смертоносных FPV-дронов поблизости нет, а потому следует ехать как можно быстрее – пока не стало красное.

Если популярная улица Суворова сейчас пуста из-за угрозы дронов, то в Таврическом микрорайоне ездит общественный транспорт, гуляют семьи с детьми, а в кафе готовят латте и капучино. Однако это относительное спокойствие может закончиться в любой момент, ведь зона охоты вражеских беспилотников постоянно расширяется. Продолжают работать коммунальщики. Знаменитый Днепровский рынок находится в "красной зоне", но тоже работает – здесь продают свежую рыбу и красную клубнику,

– описали ситуацию медийщицы.



Карта наиболее опасных районов Херсона / Скриншот 24 Канала

Продавщицы прячутся, как только услышат звук беспилотника. Так же в "красной зоне" роддом, который уже был под атакой несколько раз. До войны здесь принимали до 1500 родов в год. В прошлом году родилось чуть больше сотни детей.

Обратите внимание! Херсонский журналист, редактор издания "Мост" Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, что FPV-дроны являются самой большой угрозой для города сейчас. Способы борьбы с ними – антидронные сетки и группы ПВО. Часть дронов удается сбить. Также местные стараются не ходить там, где очень опасно. Впрочем, вражеские дроны долетают и до тех районов, где раньше было спокойно.

Херсон сегодня – это город, где люди пытаются жить дальше в условиях, которые трудно назвать пригодными для жизни. Кто-то пьет кофе на скамейке под звуки выходов, кто-то отказывается оставлять разбитый дом, потому что "надо смотреть за животными", а кто-то ежедневно рискует собой, чтобы просто забрать тела погибших для достойного захоронения,

– отметили журналистки.

Сами херсонцы признают: россияне охотятся на них, устраивая "человеческое сафари". С начала 2026 года погибло более 50 человек, 450 ранены.

"Женщина, которая ранее выезжала, но вернулась, говорит, что не представляла, насколько ухудшится ситуация. По ее словам, дроны, грады, артиллерия и минометы бьют "каждый день, 24/7". (...) Российские военные целенаправленно охотятся дронами на гражданских: видят человека, "изображают" и убивают", – говорится в репортаже.

Андрей Петухов ("Боксер") пережил оккупацию в Херсоне, а сейчас помогает эвакуироваться из опасных зон. Он тоже признает, что ситуация в Херсоне все хуже и хуже.

Иногда на эвакуацию есть не более пяти минут. Волонтеры и полиция пытаются вывозить семьи с детьми из "красных зон", откуда объявлена обязательная эвакуация. Но хотят ехать не все.

Мы стали свидетелями, как в селе Станислав семья с тремя детьми закрылась в избитом доме без окон и отказалась выезжать. Теперь дело пойдет в суд, чтобы принудительно эвакуировать детей из смертельно опасной зоны. Но есть и другие случаи – дедушка из Широкой Балки согласился эвакуироваться только после того, как россияне вдребезги разбили его дом. Со слезами он вывозил самое ценное, что уцелело, – беременную крольчиху и собаку Боню,

– рассказали медийщицы "Украинского свидетеля".

Андрей также вывозит тела погибших. О такой эвакуации просят и сами херсонцы, и полиция, и военная администрация. Порой тела разорваны снарядом, поэтому родственники просят собрать хотя бы какие-то останки. "Боксер" рассказал о жутких случаях – когда-то доставал тело, которое пролежало более 20 дней в разбитой ванне. Или помогал перезахоронить сына, которого мать самостоятельно закопала во дворе.

Важно! 7 апреля известный блогер "Николаевский Ванек" опубликовал сообщение, где резко раскритиковал местную власть прифронтовых областей, в частности и Херсона. По его словам, проект антидронового "купола" так и не реализовался ни в Херсоне, ни в Никополе, ни на Черниговщине. Так блогер отреагировал на жестокие обстрелы Никополя, когда россияне ударили по рынку и маршрутке. Добавим, что в один из дней Россия дважды била по каретам скорой в Херсоне, ранив медиков.

