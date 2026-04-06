Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що особливо помітно ці атаки посилилися приблизно з 2 квітня. За її словами, росіяни почали скидати з БпЛА нові міни, які важко побачити на землі, і це ще більше ускладнило ситуацію в місті.

Дивіться також Москва незабаром опиниться в зоні дії балістичного арсеналу України, – співзасновник Fire Point

Росіяни засипають Херсон новими мінами з дронів

У Херсоні нове посилення російських атак із дронів місцеві почали особливо відчувати на початку квітня. Місто і до цього жило під постійними ударами, але останніми днями саме БпЛА стали головною загрозою для цивільних, бо росіяни ще активніше б'ють по міському простору з повітря.

Сьогодні майже всі кажуть про те, що російські дрони просто шалено атакують місто. Десь приблизно 2 квітня обстріли посилили саме з дронів,

– розповіла Вірлич.

Разом із цим окупанти посилили і дистанційне мінування Херсона. Окрім вибухівки та мін-пелюсток, які вже розкидали раніше, у місті з'явилися нові боєприпаси.

Окрім мін-пелюсток, які вони розкидали раніше, з'являються ще так звані міни-пряники. Це дуже небезпечно і їх дуже важко помітити,

– зазначила вона.

І цей день у Херсоні також почався з важких обстрілів. Небезпека для цивільних тепер не лише в самій атаці, а й у тому, що такі міни можуть лишатися просто на вулицях, у траві, біля будинків і в місцях, якими люди користуються щодня.

Росіяни в Херсоні полюють на людей з дронів

Найнебезпечніше в цих атаках те, що дрони в Херсоні вже працюють не як зброя випадкового ураження, а як інструмент полювання на цивільних.

Дуже часто дрони можуть залітати, сідати і чекати. Оператор просто спостерігає за тим, що поїхала машина або пішли люди, і таким чином злітає і атакує з вибухівкою,

– розповіла Вірлич.

У своїх каналах росіяни, як і раніше, говорять про нібито удари по військових цілях, але насправді б'ють по звичайному життю міста. Під атаками опиняються громадський транспорт, цивільні автобуси, житлові будинки і самі херсонці. Це не поодинокі епізоди, а повторювані удари по людях, які не мають жодного стосунку до війська.

Вони часто атакують громадський транспорт. Вони атакують людей, просто людей, які, можливо, чекають транспорт або йдуть по вулиці,

– зазначила вона.

Через це навіть звичайний вихід із дому в Херсоні перетворюється на ризик. Удари йдуть не лише по окремих об'єктах, а по самому міському середовищу, де люди намагаються жити, пересуватися і добиратися у своїх справах.

Росіяни б'ють по виїздах із Херсона і ламають евакуацію

Пояснити це загострення якоюсь однією причиною зараз складно. У мережі з'являлися версії, що на лівий берег могли перекинути новий підрозділ, який працює дронами по цивільних, але прямих підтверджень цьому з українського боку немає.

Важливо! Росіяни продовжують бити по цивільних цілях у Херсоні. У Корабельному районі вони обстріляли зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення, а під час повторного удару постраждав фельдшер, який надавав допомогу.

Водночас такі хвилі посилення для Херсона не нові: росіяни постійно говорять у своїх каналах про намір знову йти на місто, форсувати Дніпро і розширювати зону тиску, а інколи ці заяви збігаються з новою хвилею обстрілів.

Сказати, що конкретно стало причиною, доволі важко. Можливо, вони час від часу нарощують виробництво певної зброї, і, можливо, саме це стало однією з причин, що вони посилили ці обстріли,

– розповіла Вірлич.

Останніми днями удари йдуть не лише по самому місту, а й по напрямках, якими люди виїжджають із Херсона. Під вогнем опиняються різні частини міста, зокрема протилежні сторони, а також траса М-14 у бік Миколаєва.

Вони з одного боку роблять все, щоб люди були дестабілізовані, деморалізовані, щоб виїжджали. З іншого боку, вони активно обстрілюють і шляхи виїзду,

– зазначила вона.

Це вже б'є не тільки по безпеці в самому Херсоні, а й по логістиці, пересуванню містом і можливості швидко евакуювати людей. Херсон фактично опиняється в ситуації, коли небезпечно і залишатися, і виїжджати.

Що відомо про останні атаки на Херсон?