Об этом пишет BBC.

На водителей Херсона "охотятся" вражеские дроны

Издание узнало, что в мае водитель Анатолий Дмитров выполнял рейс на маршруте №14 в Херсоне, когда в транспорт с пассажирами попал российский беспилотник. Тогда он еле довез людей до следующей остановки, где было укрытие, под угрозой повторного удара. Он вспомнил, что в результате взрыва пострадали восемь человек, а в маршрутке разбились все окна.

Это случается почти каждый день, они (российские дроны – 24 Канал) начали охотиться на автобусы. Ты идешь на работу и не знаешь, вернешься ли домой,

– сказал Анатолий.

Херсонкомунтранссервис сообщил изданию, что с начала 2026 года Россия убила уже трех их работников. Еще восемь сотрудников получили ранения, а более 20 троллейбусов и автобусов были повреждены.

Местные власти и руководство КП рассказали, что угроза от российских дронов только усиливается. Особую опасность несут вражеские БпЛА на оптоволокне.

Некоторые просто зависают в воздухе и ждут. Другие – разведывательные дроны – смотрят водителю прямо в глаза через лобовое стекло,

– рассказала Рита Добринова.

На фоне постоянных угроз власти Херсона усилили меры безопасности для водителей и пассажиров. В частности, самые оживленные улицы прикрывают антидроновими сетками. А водителям выдают шлемы, бронежилеты и детекторы дронов. Однако, как объяснили изданию, эти средства имеют ограниченную эффективность. В случае сигнала водители вынуждены останавливать транспорт и эвакуировать пассажиров в укрытия.

Они обнаруживают только дроны, приближающиеся на известных для навигации частотах, но те, что полагаются на оптоволоконные кабели или новые частоты – невидимы для них,

– говорится в материале.

Угроза застает водителей даже на пути к работе. Одного из водителей вместе с коллегами россияне атаковали по дороге на смену.

Они (российские войска – 24 Канал) ударили по нам. Мы вышли. А когда приехала скорая, чтобы помочь нам, они ударили в саму машину скорой помощи,

– рассказал пострадавший.

Несмотря на опасность, рассказали водители, они продолжают работать, для перевозки жителей города, в том числе детей и пожилых людей.

Напомним, ранее агрессор атаковал беспилотником типа "Молния" квартиру в Херсоне. В результате прямого удара от полученных травм погиб 53-летний мужчина.

Также в Корабельном районе города в результате российского обстрела детской площадки погиб мужчина. Его жена и двое детей получили ранения.