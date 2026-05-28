Подробности вражеского обстрела Херсона рассказал начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в эфире телемарафона.

Что известно о пострадавших в результате удара по Херсону?

Вражеская армия атаковала детскую площадку в городе. Под ударом оказалась целая семья. По словам Шанька, 36-летняя женщина и ее двое детей в возрасте 3 и 6 лет после обстрела были срочно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, отец девочек погиб.

У трехлетней девочки взрывная травма и множественные осколочные ранения головы, туловища, рук, ног и грудной клетки. "Врачи оказали ребенку первую помощь и эвакуировали ее в Николаев. Там девочку уже прооперировали и удалили обломки из головы. Как только ее состояние позволит – ребенка переведут в "Охматдет", – написал глава ОВА Александр Прокудин.

Через несколько часов российские войска снова атаковали Корабельный район, в результате чего тяжелые ранения получила 30-летняя женщина, которая сейчас находится под наблюдением медиков.

Всего за минувшие сутки в Херсонской общине один человек погиб, еще десять жителей получили ранения.

Напомним, что 19 мая около 21:00 российские войска атаковали Херсон беспилотником. Дрон типа "Молния" попал в квартиру, в результате чего тяжело пострадал 53-летний мужчина. Его срочно доставили в больницу, где медики боролись за жизнь, однако из-за тяжелых ранений спасти его не удалось.

К тому же, после так называемого "перемирия" в мае российские войска усилили обстрелы Херсона и области. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич отметила, что оккупанты с помощью беспилотников разбрасывают по местности мины ("лепестки", "пряники"). Часто они незаметны, поэтому опасность подстерегает повсюду.