Подробиці ворожого обстрілу Херсона розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько в етері телемарафону.

Що відомо про постраждалих унаслідок удару по Херсону?

Ворожа армія атакувала дитячий майданчик у місті. Під ударом опинилася ціла сім'я. За словами Шанька, 36-річна жінка та її двоє дітей віком 3 і 6 років після обстрілу були терміново доставлені до лікарні у тяжкому стані. На жаль, батько дівчаток загинув.

У трирічної дівчинки вибухова травма та множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук, ніг і грудної клітини. "Лікарі надали дитині першу допомогу та евакуювали її до Миколаєва. Там дівчинку вже прооперували й видалили уламки з голови. Щойно її стан дозволить – дитину переведуть до "Охматдиту", – написав очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через кілька годин російські війська знову атакували Корабельний район, унаслідок чого важких поранень зазнала 30-річна жінка, яка нині перебуває під наглядом медиків.

Загалом за минулу добу в Херсонській громаді одна людина загинула, ще десятеро мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, що 19 травня близько 21:00 російські війська атакували Херсон безпілотником. Дрон типу "Молнія" влучив у квартиру, внаслідок чого тяжко постраждав 53-річний чоловік. Його терміново доправили до лікарні, де медики боролися за життя, однак через важкі поранення врятувати його не вдалося.

До того ж, після так званого "перемир'я" у травні російські війська посилили обстріли Херсона та області. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич зазначила, що окупанти за допомогою безпілотників розкидають по місцевості міни ("пелюстки", "пряники"). Часто вони непомітні, тож небезпека чатує всюди.