Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі?

О 15:43 у передмісті Дніпра прогримів вибух. Дещо раніше Повітряні сили попереджали про загрозу для області та обласного центру.

Близько 15:30 керований ударний дрон зафіксували в районі населеного пункту Петриківка. Апарат рухався у північно-східному напрямку.

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Згодом, о 15:37 з'явилось повідомлення про загрозу БпЛА для Дніпра з північного заходу.

В ОВА заявили, що під прицілом російських безпілотників опинилась логістична компанія. Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Також Ганжа наголосив, що окупанти вже другий день поспіль атакують Дніпровський район. Лише вдень 3 червня противник 50 разів обстріляв Дніпро, використавши для цього дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, садочок, склади однієї з торговельних мереж. У Дніпрі було поранено одну жінку, в області – 12 осіб, семеро з них госпіталізовано.