Из-за ночных обстрелов ранения получили два человека. Детали рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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Что известно об ударе по Сумской области?

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в отдельных населенных пунктах фиксировали перебои с электроснабжением.

Отключение света в части Сумской области подтвердили и в Сумыоблэнерго.

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Единственной причиной отключений является вооруженная агрессия России,

– подчеркнули энергетики.

Григоров подчеркнул, что специалисты работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением света в домах людей.

Также противник ударил дроном по заправке в Тростянецкой громаде. В результате этого пострадала работница АЗС. Женщину доставили в больницу.

Еще один вражеский БпЛА попал в почтовый автомобиль на трассе возле Садовской громады в Сумском районе. Из-за этого пострадал водитель машины, его госпитализировали.

Григоров также напомнил, что накануне, 5 июня, от российских атак пострадали еще пять человек в приграничных общинах Сумской области.

Сумская область постоянно находится под обстрелами: какие последние новости?

В селе Юнаковка в результате российских обстрелов была разрушена церковь Рождества Пресвятой Богородицы – архитектурный памятник национального значения и один из символов региона, изображен на гербе Сумского района.

Несколькими днями ранее россияне ударили дроном по служебному авто АО "Сумыоблэнерго", в результате чего был ранен работник.

Также 1 июня российская армия атаковала Сумскую область ударными беспилотниками. Во время одного из ударов дрон попал в медицинское учреждение в Конотопе.