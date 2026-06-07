Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія запустила по Україні "Шахеди": де зараз повітряна тривога
Скільки ворожих дронів збила ППО вночі 7 червня?
Військові розповіли, що у ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:
- Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія;
- ТОТ Донецької області та мису Чауда, ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,
– зазначили Повітряні сили.
Робота ППО вночі та вранці 7 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували військові.