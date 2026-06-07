Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки російської атаки по Одещині?

Цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів БпЛА спалахнула пожежа у нежитловому приміщені. На жаль, поранень зазнав 41-річний чоловік.

Постраждалому оперативно надали медичну допомогу. Внаслідок атаки він дістав осколкові поранення. Наразі стан чоловіка задовільний.

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У Чорноморську внаслідок атаки БпЛА руйнувань зазнали житлові будинки, газова труба, а також споруди на території храму. Згодом стало відомо, що через удари пошкоджені 2 вантажні автомобілі.

На території Чорноморської громади також пошкоджені житлові будинки. На щастя, постраждалих немає. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, а інформація про пошкодження уточнюється.