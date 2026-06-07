Кадри руйнувань, надані Енергоатомом, показав очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Що відомо про атаку на ЧАЕС?

За даними Енергоатому, влучання дрона у майданчик ЦСВЯП сталося 7 червня о 02:10. У будівлі приймання контейнерів відбулося загоряння площею близько 40 квадратних метрів, яке швидко ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За словами керівника ЦПД, російські вигадки про нібито атаки на ЗАЕС завершилися реальною атакою на ЧАЕС. І це вже не перший подібний випадок.

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Знову намагання всіх залякувати ядерною катастрофою,

– наголосив Коваленко.

Важливо зазначити, що радіаційний фон залишається в нормі. У компанії заявили, що удар по ядерній інфраструктурі вкотре демонструє загрозливі дії країни-агресорки й порушення міжнародних норм.



Удар по ЧАЕС / Фото зі сторінки Коваленка

Яка передісторія?

Наприкінці травня Росія звинувачувала Україну в нібито ударах дронами по об'єктах Запорізької АЕС. Аналітики ISW зауважили, що подібні заяви використовуються як інформаційне виправдання власних атак.

Зі свого боку МЗС України та Сили оборони Півдня спростували звинувачення росіян.

На тлі цього виступив і Дмитро Медведєв, заявивши про можливу "відповідь", зокрема у вигляді ударів по українських АЕС і навіть по об'єктах у країнах НАТО. Він також пригрозив потенційними наслідками, подібними до Чорнобильської катастрофи.