Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Що сказали у СБУ стосовно ворожого удару по будівлі ЦСВЯП?

СБУ встановила, що збройні сили Росії завдали удару по об'єкту безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2" о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрона вже виявили на місці ураження.

Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі приймання та перевантаження відпрацьованого ядерного палива та адміністративний корпус МАГАТЕ,

– наголосили спецслужбісти.

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Водночас у Службі безпеки переконують, що удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває у нормі, загиблі та поранені відсутні.

Наслідки російського удару по будівлі ЦСВЯП біля ЧАЕС / Фото СБУ

Слідчі Служби безпеки України наразі вживають комплексних заходів, щоб знайти та покарати причетних до цієї атаки.

Що відомо про атаку Росії на ядерний об'єкт у зоні ЧАЕС?

У ніч проти 7 червня російські війська атакували безпілотником будівлю приймання контейнерів на території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Внаслідок удару на об'єкті спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Пізніше в мережі оприлюднили фото та відео наслідків атаки. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія вкотре намагається залякати світ загрозою ядерної катастрофи.

На атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що радіаційний фон залишається в межах норми, однак наголосив на цинічності дій країни-агресорки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що інцидент викликає серйозне занепокоєння, оскільки удар стався по об'єкту, що містить значні обсяги ядерних матеріалів – вони зберігаються лише за кілька метрів від ураженої будівлі.