Об этом говорится в официальном заявлении Агентства.

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Как в МАГАТЭ реагируют на российскую атаку?

Отмечается, что в результате удара существенные повреждения получило здание приема топлива – в частности фасад, окна и двери. Взрывная волна также повредила соседние сооружения.

По данным украинской стороны, уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм.

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Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке вскоре посетит объект для осмотра последствий,

– говорится в официальном сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент вызывает серьезное беспокойство, поскольку удар произошел по объекту, содержащему значительные объемы ядерных материалов – они хранятся всего в нескольких метрах от пораженного здания.

По словам Гросси, любые атаки на ядерные объекты являются абсолютно неприемлемыми и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности.

Напомним, Энергоатома сообщил, что попадание дрона в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) произошло 7 июня в 02:10. В здании приемки контейнеров произошло возгорание площадью около 40 квадратных метров, которое быстро ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

На удар уже отреагировал Владимир Зеленский. Президент заявил, что это был сознательный удар врага, ведь речь идет об объекте чрезвычайно критической инфраструктуры.

Глава государства также отметил, что этой ночью россияне били и по другим гражданским объектам в 13 областях.