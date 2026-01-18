Что рассказал Шмыгаль о ситуации с энергооборудованием?

Поэтому за это будет персональная ответственность, пишет 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Упрощаем и ускоряем подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Подключение, рассмотрение и согласование, а также получение технических условий - по 2 дня на каждый этап. Имеем положительную динамику обустройства распределенной генерации.

В 2024 году ввели в эксплуатацию 225 мегаватт мощности, а за 2025 год – 762 мегаватт. Лучшие показатели у Киевщины, Волыни, Прикарпатья, Черкасской и Харьковской областей.

Однако один из худших показателей - в городе Киеве. И это напрямую влияет на ситуацию в столице, которая есть там по состоянию на сегодня. И если учитывать критическое состояние энергетики, то таких темпов явно недостаточно.

Есть ситуации, когда оборудование привезено, но из-за технических задержек и неготовности документации его установка затягивается. Это абсолютно недопустимо. Будет персональная ответственность. И будем радикально ускоряться,

– написал Шмыгаль.

Заметьте! По когенерации есть более 250 установок введенных в эксплуатацию, и еще примерно 200 установок на разных стадиях реализации проектов. По блочно-модульным котельным – есть 187 установленных объектов.

Напомним, что Россия, с начала нынешнего отопительного сезона, осуществила 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

В частности, с начала октября 2025 года и до сих пор россияне целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.

Оккупанты нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям.

Важно! Больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

