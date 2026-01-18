Ситуація у столиці залишається складною. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Читайте також У Києві офіційно запровадили нові правила комендантської години

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві?

Президент України повідомив, що фактично цілодобово в ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації, на тепломережі по всій країні працюють майже 58 тисяч людей.

Міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі. Тепло відновлюють у ще 30 багатоповерхівках із понад 6 тисяч будинків. Найскладніші роботи проводять у Голосіївському районі.

Складною залишається ситуація й у Київській області, зокрема в північних районах та Бориспільському районі. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що через низькі температури та зношену інфраструктуру в столиці постійно виникають локальні аварії.

Для прискорення робіт до Києва залучили додаткові сили: 10 бригад від "Укрзалізниці", ще вісім – із Київщини. Найближчим часом очікується прибуття бригад із Рівного та додаткових команд залізниці.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що зі 143 будинків понад 100 – це багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії. Водночас ще є будинки, які не вдається під'єднати до тепла з 9 січня. Напередодні таких будинків було 46 – за добу тепло вдалося повернути у 16 багатоповерхівок.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?