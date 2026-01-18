Ситуация в столице остается сложной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Читайте также В Киеве официально ввели новые правила комендантского часа
Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве?
Президент Украины сообщил, что фактически круглосуточно в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети по всей стране работают почти 58 тысяч человек.
Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Тепло восстанавливают в еще 30 многоэтажках из более 6 тысяч домов. Самые сложные работы проводят в Голосеевском районе.
Сложной остается ситуация и в Киевской области, в частности в северных районах и Бориспольском районе. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что из-за низких температур и изношенной инфраструктуры в столице постоянно возникают локальные аварии.
Для ускорения работ в Киев привлекли дополнительные силы: 10 бригад от "Укрзализныци", еще восемь – из Киевской области. В ближайшее время ожидается прибытие бригад из Ровно и дополнительных команд железной дороги.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что из 143 домов более 100 – это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии. В то же время еще есть дома, которые не удается подключить к теплу с 9 января. Накануне таких домов было 46 – за сутки тепло удалось вернуть в 16 многоэтажек.
Что известно о ситуации в энергетике?
Россия не оставляет попытки уничтожить энергосистему Украины. По словам главы государства, Россия делала разведку для ударов по объектам атомных станций Украины.
Ликвидация последствий вражеских атак на энергетику, а также ремонтные и восстановительные работы продолжаются в разных регионах. В частности, Житомирской, Харьковской, Одесской, Киевской и Черниговской областях.
Вечером 18 января российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре на Черниговщине. Из-за удара по важному энергообъекту в Корюковском районе ряд населенных пунктов остался обесточенным.