Який стан енергосистеми у січні?
Ситуація в енергосистемі суттєво погіршилася за період осінньо-зимових російських обстрілів, проте зберегла керованість і цілісність. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з енергетики Геннадій Рябцев та Володимир Омельченко.
Проблема полягає в тому, що численні атаки та увімкнення й вимкнення збільшують аварійність мереж і систем. Тобто, якщо мережу лагодити понад 100 разів, то на 121-й вона може й відмовити. І це є та проблема, яку можна розв'язати лише створенням і приєднанням до об'єднаної енергосистеми нових потужностей: потужностей генерації, передачі, розподілу. Тому що просто відновленням пошкоджених теплових електростанцій займатися недостатньо. Потрібно ще й думати над тим, як розвивати систему.
Як повідомив 18 січня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, в енергосистемі змінилася ситуація, тож Україна починає жити за графіками по 4,5 – 5 черг. З огляду на це відключення світла можуть тривати понад 16 годин. У Києві становище відрізняється залежно від району, спостерігають багато випадків аварій у будинках.
Зі слів Президента України Володимира Зеленського відомо, що електростанції країни можуть забезпечити виробництво близько 11 гігаватів електроенергії, проте споживання є вищим і в середині січня воно сягало 18 гігаватів.
Головне, що збереглася система в цілісному стані, що вона не розвалилася, не фрагментувалася. Генерацію відремонтувати дуже важко, тому що великі пошкодження. Частково це компенсується за рахунок імпорту, але є проблеми з передачею електричної енергії. Тому що Росія б'є й по передачі, пошкодила багато системи передачі електричної енергії. Тобто сьогодні є дефіцит потужності та мережеві обмеження, і вони збільшилися за останні два місяці значним чином.
Як повідомили в Укренерго, 19 січня споживання електроенергії зростає в порівнянні з попереднім робочим днем 16 січня. Причиною є посилення морозів у частині областей. Водночас 18 січня енергетики змушені були застосувати більший обсяг обмежень.
Зауважте! Як пише КИЇВ24 з посиланням на слова енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Святослава Ігнатьєва, при дефіциті майже 7 гігаватів-годин та прогнозованих сильних морозах упродовж тижня подекуди можлива відсутність електропостачання по 20 годин на добу.
Чому протягом дня змінюють графіки відключень?
- Графіки відключень світла змінюють упродовж доби, тому що це потрібно для підтримання балансу в енергосистемі. До прикладу, якщо споживання починає зростати або з'являються нові пошкодження через обстріли, розклад знеструмлень доводиться коригувати по кілька разів на день.
- Якщо для забезпечення потреб українців у певний момент електроенергії бракує або її неможливо передати в потрібному обсязі, Укренерго дає команду обленерго на запровадження обмежень в регіонах. Таким чином вдається підтримувати рівновагу між виробництвом і споживанням в енергосистемі.
- Якщо зростання споживання електроенергії є різким, диспетчер має негайно його знизити, тож застосовує аварійні відключення незалежно від запланованих на день графіків.
Де погіршилися проблеми з електропостачанням після останніх обстрілів?
За даними Міненерго, у ніч на 19 січня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Станом на ранок є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. Де дозволяє безпекова ситуація, триває відновлення.
- Складною є ситуація в Києві та області, де морози спричиняють додаткове навантаження на енергосистему. Графіки погодинних відключень не діють, а до прогнозованих знеструмлень повернуться після стабілізації ситуації.
- Атака на Одесу спричинила пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також під ударом опинилася житлова, енергетична та газова інфраструктура в регіоні. Через ці та попередні атаки в області тривають мережеві обмеження.
- За підсумками вечірньої та ранкової атак на Харків є руйнування критичної інфраструктури міста та житлових будинків.
Що роблять для покращення становища в енергосистемі?
Окрім відновлення пошкоджених обстрілами об'єктів, в Україні працюють над розширенням технічних можливостей для імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу.
Також займаються покращенням передачі електроенергії із західних областей країни до східних. Очікують, що відключень світла стане менше в регіонах із найскладнішою ситуацією в електропостачанні.
Щоб пришвидшити підключення когенераційних установок та потужних генераторів в Україні спростили процедуру підключення й отримання дозволів.