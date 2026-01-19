Який стан енергосистеми у січні?

Ситуація в енергосистемі суттєво погіршилася за період осінньо-зимових російських обстрілів, проте зберегла керованість і цілісність. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з енергетики Геннадій Рябцев та Володимир Омельченко.

Дивіться також Оренда квартири в будинку з генератором: на скільки дорожче в Києві винаймати автономне житло

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Проблема полягає в тому, що численні атаки та увімкнення й вимкнення збільшують аварійність мереж і систем. Тобто, якщо мережу лагодити понад 100 разів, то на 121-й вона може й відмовити. І це є та проблема, яку можна розв'язати лише створенням і приєднанням до об'єднаної енергосистеми нових потужностей: потужностей генерації, передачі, розподілу. Тому що просто відновленням пошкоджених теплових електростанцій займатися недостатньо. Потрібно ще й думати над тим, як розвивати систему.

Як повідомив 18 січня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, в енергосистемі змінилася ситуація, тож Україна починає жити за графіками по 4,5 – 5 черг. З огляду на це відключення світла можуть тривати понад 16 годин. У Києві становище відрізняється залежно від району, спостерігають багато випадків аварій у будинках.

Зі слів Президента України Володимира Зеленського відомо, що електростанції країни можуть забезпечити виробництво близько 11 гігаватів електроенергії, проте споживання є вищим і в середині січня воно сягало 18 гігаватів.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Головне, що збереглася система в цілісному стані, що вона не розвалилася, не фрагментувалася. Генерацію відремонтувати дуже важко, тому що великі пошкодження. Частково це компенсується за рахунок імпорту, але є проблеми з передачею електричної енергії. Тому що Росія б'є й по передачі, пошкодила багато системи передачі електричної енергії. Тобто сьогодні є дефіцит потужності та мережеві обмеження, і вони збільшилися за останні два місяці значним чином.

Як повідомили в Укренерго, 19 січня споживання електроенергії зростає в порівнянні з попереднім робочим днем 16 січня. Причиною є посилення морозів у частині областей. Водночас 18 січня енергетики змушені були застосувати більший обсяг обмежень.

Зауважте! Як пише КИЇВ24 з посиланням на слова енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Святослава Ігнатьєва, при дефіциті майже 7 гігаватів-годин та прогнозованих сильних морозах упродовж тижня подекуди можлива відсутність електропостачання по 20 годин на добу.

Чому протягом дня змінюють графіки відключень?

Графіки відключень світла змінюють упродовж доби, тому що це потрібно для підтримання балансу в енергосистемі . До прикладу, якщо споживання починає зростати або з'являються нові пошкодження через обстріли, розклад знеструмлень доводиться коригувати по кілька разів на день.

. До прикладу, якщо споживання починає зростати або з'являються нові пошкодження через обстріли, розклад знеструмлень доводиться коригувати по кілька разів на день. Якщо для забезпечення потреб українців у певний момент електроенергії бракує або її неможливо передати в потрібному обсязі , Укренерго дає команду обленерго на запровадження обмежень в регіонах. Таким чином вдається підтримувати рівновагу між виробництвом і споживанням в енергосистемі.

, Укренерго дає команду обленерго на запровадження обмежень в регіонах. Таким чином вдається підтримувати рівновагу між виробництвом і споживанням в енергосистемі. Якщо зростання споживання електроенергії є різким, диспетчер має негайно його знизити, тож застосовує аварійні відключення незалежно від запланованих на день графіків.

Де погіршилися проблеми з електропостачанням після останніх обстрілів?

За даними Міненерго, у ніч на 19 січня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Станом на ранок є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях. Де дозволяє безпекова ситуація, триває відновлення.

Складною є ситуація в Києві та області, де морози спричиняють додаткове навантаження на енергосистему. Графіки погодинних відключень не діють, а до прогнозованих знеструмлень повернуться після стабілізації ситуації.

Атака на Одесу спричинила пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також під ударом опинилася житлова, енергетична та газова інфраструктура в регіоні. Через ці та попередні атаки в області тривають мережеві обмеження .

. За підсумками вечірньої та ранкової атак на Харків є руйнування критичної інфраструктури міста та житлових будинків.

Що роблять для покращення становища в енергосистемі?