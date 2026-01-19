Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что защита атомных станций остается исключительно украинской ответственностью, поэтому ответ на враждебные угрозы должен включать удары по российской территории.

Смотрите также: Россия пытается разорвать энергосистему Украины и создать отрезанные "острова", – ISW

Почему МАГАТЭ молчит, когда обстреливают Запорожскую АЭС?

Организация МАГАТЭ, которая должна контролировать и защищать атомные объекты, фактически находится под влиянием России, о чем свидетельствуют многочисленные фото и видео, в частности по обстрелам электростанций.

МАГАТЭ демонстрирует абсолютную пассивность даже при больших угрозах реакторам Запорожской АЭС, манипулируя доказательствами обстрелов. Поэтому не удивлюсь, что они даже не выразят обеспокоенности. К сожалению, защита наших объектов – это исключительно наши вызовы,

– сказал Тимочко.

Россия не будет бить непосредственно по реакторам, но готова атаковать другую критическую инфраструктуру. Вероятно они будут пытаться вывести из строя распределительные станции, которые передают электроэнергию с атомных электростанций, рассчитывая на ограничение выработки электроэнергии.

Способны ли удары по энергетике дестабилизировать Украину зимой?

"К сожалению, страны НАТО и Европы, которые могли бы серьезно помочь нам, завязались во внутренних разборках. США, как наш лидер, не консолидируют демократический мир для противодействия террористическим подходам россиян. Путин видит это и пытается использовать эту слабость", – отметил Тимочко.

Противник не будет создавать ядерную катастрофу, понимая ее глобальные последствия, но будет пытаться вывести из строя атомные электростанции, чтобы прекратить поставки электроэнергии гражданскому населению и критическим объектам.

Украина в ответ наносит удары по российской территории, чтобы сдержать вражеский ударный потенциал, а противник пытается использовать погодные условия для усиления давления.

Агрессивные заявления и удары россиян – это попытки нагнать панику и максимально дестабилизировать украинское общество во время морозов. Поэтому наш ответ на такие угрозы должен быть не переговорным, а превентивным и безопасностным,

– сказал Тимочко.

Что еще известно о последствиях обстрелов украинской энергетики?