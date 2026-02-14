Заява Рубіо прозвучала на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє Clash Report.
Що заявив Рубіо про підтримку України?
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не постачають зброю Росії та не вводять санкції проти України, натомість надають військову допомогу Києву й запроваджують обмеження саме проти Москви.
Водночас Рубіо висловив сумнів, що Росія справді прагне завершити війну, зазначивши, що у США не впевнені в серйозності намірів Кремля та умовах можливого припинення бойових дій. За його словами, Вашингтон продовжує перевіряти готовність сторін до переговорів і вже запровадив додаткові санкції проти російської нафти, а також повідомив про нові заплановані зустрічі військових представників України та Росії.
Нагадаємо! Ввечері 14 лютого в Мюнхені має відбутися зустріч Марко Рубіо з Володимиром Зеленський.
Що відомо про підтримку США у війні з Україною?
США затримують енергетичну підтримку Україні через бюрократичні проблеми, викликані змінами у федеральній структурі та внутрішніми суперечками. Українські посадовці занепокоєні, що затримка може вплинути на енергетичну стабільність країни, особливо в умовах зими та російських атак.
Трамп змушений підтримувати Україну через потужне угрупування її прихильників в його оточенні. Республіканець Ліндсі Грем тисне на Трампа для введення тарифів на російську нафту та продажу Україні ракет Tomahawk, що свідчить про зростаючу проукраїнську тенденцію в оточенні Трампа.
Попри все США продовжать постачання зброї Україні через механізми НАТО до укладання мирної угоди про закінчення війни в Україні. Меттью Вітакер наголосив, що підтримка дозволить Україні захищати свій суверенітет, а президент Трамп виступає за збереження єдності НАТО.