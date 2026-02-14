Про це 24 Каналу повідомив речник президента Сергій Никифоров. Кілька зустрічей скасували.

З ким зустрінеться Зеленський у Мюнхені 14 лютого?

Протягом дня будуть зустрічі та виступи.

Приблизний розклад такий:

зустріч президента із сенаторами Конгресу США;

зустріч Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте;

участь Зеленського у спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції;

виступ Зеленського та дискусійна панель за участю президента України, генсека НАТО, президентки Європейського Парламенту Роберти Мецоли та Голови Комітету Сенату США з питань збройних сил сенатора Роджера Вікера;

зустріч Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим;

зустріч президента України з керівниками міжнародних інвестиційних компаній;

пресконференція Зеленського;

зустріч Зеленського з Рубіо.

Насамкінець гарант візьме участь у церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста. Як відомо, цього року її вручать не якійсь конкретній персоні, а всім українцям – "Сміливому українському народові".

Також планувалася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і катарськими чиновниками, але їх скасували.

В Німеччині з'явився Український дім

Важливо, що під час Мюнхенської конференції з безпеки вперше відкрили Український дім, який працюватиме до 14 лютого. Його організували Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента України та Асоціація оборонної промисловості України.