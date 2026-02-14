Про це 24 Каналу повідомив речник президента Сергій Никифоров. Кілька зустрічей скасували.
З ким зустрінеться Зеленський у Мюнхені 14 лютого?
Протягом дня будуть зустрічі та виступи.
Приблизний розклад такий:
- зустріч президента із сенаторами Конгресу США;
- зустріч Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте;
- участь Зеленського у спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції;
- виступ Зеленського та дискусійна панель за участю президента України, генсека НАТО, президентки Європейського Парламенту Роберти Мецоли та Голови Комітету Сенату США з питань збройних сил сенатора Роджера Вікера;
- зустріч Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим;
- зустріч президента України з керівниками міжнародних інвестиційних компаній;
- пресконференція Зеленського;
- зустріч Зеленського з Рубіо.
Володимир Зеленський у Мюнхені: дивіться відео
Насамкінець гарант візьме участь у церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста. Як відомо, цього року її вручать не якійсь конкретній персоні, а всім українцям – "Сміливому українському народові".
Також планувалася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і катарськими чиновниками, але їх скасували.
В Німеччині з'явився Український дім
Важливо, що під час Мюнхенської конференції з безпеки вперше відкрили Український дім, який працюватиме до 14 лютого. Його організували Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента України та Асоціація оборонної промисловості України.