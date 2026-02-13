Кореспондентка 24 Каналу з Мюнхена Андріана Кучер розповіла, що вперше на конференції відкрито Український дім, де представлено зразки українського озброєння.

Чи готова Європа будувати оборону разом з Україною?

Перед зустрічами з європейськими лідерами в межах Мюнхенської безпекової конференції Зеленський відвідав спільне німецько-українське підприємство з виробництва дронів й оглянув виробничу лінію та побачив перший політ дронів, створених за українською технологією, які перевірені в бою та оснащені штучним інтелектом.

Зверніть увагу! На Мюнхенській безпековій конференції ключовою темою переговорів залишається підтримка України, зокрема фінансова допомога, обсяг якої з боку Німеччини вже сягнув 11,5 мільярда євро.

Зеленський заявив, що Європі потрібна сильна оборонна промисловість у партнерстві зі США та Україною, а також власні гарантії безпеки. Президент підкреслив, що українська армія та технології зараз є найдієвішими безпековими гарантіями на континенті.

Також напередодні відбулося засідання міністрів оборони країн НАТО, які раніше проводилися частіше. На засіданні союзники повернули Україну в центр порядку денного.

Партнери пообіцяли Києву озброєння на 35 мільярдів доларів, а також підтримку системами-перехоплювачами, оскільки українські міста залишаються під постійною загрозою російських бомбардувань.

Що означає відкриття Українського дому в Німеччині?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції заявив, що Україна має стати частиною нової європейської системи безпеки. Він підкреслив, що Європа більше не може покладатися на зовнішній захист.

Ми вступили в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час зміцнювати внутрішню силу, а це можливо лише за умови, що Україна стане частиною нової європейської архітектури безпеки,

– заявив Сибіга.

Він додав, що саме тому справедливо мати Український дім поряд з американським і німецьким, адже це відображає вирішальну роль України в колективній безпеці. Там можуть зустрічатися та спілкуватися світові лідери різного рівня, брати участь у панельних дискусіях, що дає Україні можливість налагоджувати контакти.

В Українському домі представлені зразки українського озброєння, яке привертає увагу європейських інвесторів, а також російські дрони-камікадзе "Шахеди" чи "Герані", якими Росія атакує Україну.

Побачити на власні очі масштаби цих 3 – 4-метрових дронів мали можливість усі відвідувачі, зокрема губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Ньюсом відомий протистоянням з президентом Трампом, але для України він цікавий як імовірний майбутній кандидат від Демократичної партії на пост президента США. Хоча до виборів ще три роки, важливо, що Україна вже налагоджує контакти з представниками обох партій американського політикуму.

Що ще відомо про заяви на конференції?