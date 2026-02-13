Ведучий 24 Каналу Данієль Ткіє повідомив, що очікуються також його переговори з президентом Зеленським про план завершення війни в Україні.

Дивіться також: Потрібна нова система: експерт з безпеки припустив, що запропонують США в Мюнхені

Чи зустрінеться Марко Рубіо з Зеленським у Мюнхені?

Минулого року віцепрезидент Джей Ді Венс різко критикував європейців, втручаючись у їхні внутрішні справи, зокрема щодо міграційних проблем та свободи слова. Тому зараз всі очікують на виступ Марко Рубіо, щоб почути цьогорічну позицію США.

Рубіо на шляху до Мюнхена натякнув на ймовірну зустріч з президентом Зеленським, де обговорюватиметься план завершення війни в Україні, тому очікуються новини за результатами переговорів з американською стороною.

Financial Times повідомили, що Марко Рубіо нібито скасував зустріч з європейськими лідерами щодо українського питання, але залишається питання, чи може ця зустріч відбутися завтра.

Зверніть увагу! У межах Мюнхенської безпекової конференції президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Володимир Путін зазнав стратегічної поразки, адже Україна остаточно обрала проєвропейський курс замість орієнтації на Росію.

Що відомо про участь України в конференції?