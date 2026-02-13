Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, додавши, що якщо на минулій конференції хедлайнером був віцепрезидент США Ді Венс, який був в ролі "батога", то на цьогорічній – Марко Рубіо, але в ролі "пряника".
Два головні фактори для України
На думку голови Українського центру безпеки й співпраці, Марко Рубіо на Мюнхенській конференції може запропонувати альтернативу тому, що робити, аби відновити архітектуру безпеки у світі. Зі слів Кузана, після нещодавнього жорсткого протистояння США та Європи щодо Гренландії видно, що питання довкола України часто може відходити на другий план.
Мюнхенська конференція – це про трансатлантичну безпеку, а не лише європейську. Думаю, що спільно з американцями буде дискусія про те, як перебудувати нову систему безпеки,
– озвучив Кузан.
До відома! Міністр закордонних справ України Сибіга заявив, що зустрічі з американською стороною, які відбуватимуться протягом Мюнхенської безпекової конференції, слід розцінювати як елемент підготовки до майбутніх переговорів.
На думку Кузана, для України найголовнішими є два фактори. Перший полягає у тому, що будь-яку безпекову систему неможливо побудувати без українських спроможностей і це всі учасники мають розуміти. Він прогнозує, що про це говоритиме під час своєї промови в Мюнхені Володимир Зеленський. Другий фактор – визнання того, що саме Росія є джерелом небезпеки для об'єднаної Європи.
"Продемонструвавши силу проти російської агресії в ширшому сенсі, сама по собі Європа може ствердитися як суб'єкт, здатний генерувати силу і свій вплив. Думаю, що промова президента України буде продовженням його виступу в Давосі, який став "холодним душем" для європейців, але водночас дуже чітким дороговказом", – підкреслив Кузан.
Голова Українського центру безпеки підсумував, що попри все саме від позиції України залежить реакція провідних європейських країн. Він переконаний, що сьогодні важливою є думка української сторони, а саме її пропозиції щодо досягнення безпеки для об'єднаної Європи.
Безпекова конференція в Мюнхені: що відомо?
У Німеччину для участі в заході прибувають світові лідери. Вже відбувається низка неформальних зустрічей. Очільник МЗС України Андрій Сибіга, який у складі української делегації приїхав на конференцію, повідомив, що обговорив зі своїм німецьким колегою необхідність більше тиснути на Росію, кроки для посилення обороноспроможності України. Крім того, він мав розмову і з китайськими представниками.
Президент України, який очолює делегацію нашої держави на цій конференції, побував на німецько-українському підприємстві, де виготовляються безпілотники. Зеленський наголосив, що європейцям необхідно думати про потужну оборонну промисловість у союзництві з українцями й американцями. Він заявив, що до кінця 2026 року наша держава спільно з Європою планує відкрити 10 спільних виробництв.
В Мюнхен прибув генсек НАТО Марк Рютте. Він відзначився заявою на адресу Росії, яку назвав не ведмедем, яким вона хоче здаватися, а по факту "садовим равликом". Рютте наголосив на значних людських втратах російської армії на фронті та вигаданих нею здобутках. Політик також запевнив, що Європа вже рухається в напрямку того, аби нарощувати військові спроможності, що дасть їй змогу реагувати на можливі загрози.