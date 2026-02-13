Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, додавши, що якщо на минулій конференції хедлайнером був віцепрезидент США Ді Венс, який був в ролі "батога", то на цьогорічній – Марко Рубіо, але в ролі "пряника".

Два головні фактори для України

На думку голови Українського центру безпеки й співпраці, Марко Рубіо на Мюнхенській конференції може запропонувати альтернативу тому, що робити, аби відновити архітектуру безпеки у світі. Зі слів Кузана, після нещодавнього жорсткого протистояння США та Європи щодо Гренландії видно, що питання довкола України часто може відходити на другий план.

Мюнхенська конференція – це про трансатлантичну безпеку, а не лише європейську. Думаю, що спільно з американцями буде дискусія про те, як перебудувати нову систему безпеки,

– озвучив Кузан.

До відома! Міністр закордонних справ України Сибіга заявив, що зустрічі з американською стороною, які відбуватимуться протягом Мюнхенської безпекової конференції, слід розцінювати як елемент підготовки до майбутніх переговорів.

На думку Кузана, для України найголовнішими є два фактори. Перший полягає у тому, що будь-яку безпекову систему неможливо побудувати без українських спроможностей і це всі учасники мають розуміти. Він прогнозує, що про це говоритиме під час своєї промови в Мюнхені Володимир Зеленський. Другий фактор – визнання того, що саме Росія є джерелом небезпеки для об'єднаної Європи.

"Продемонструвавши силу проти російської агресії в ширшому сенсі, сама по собі Європа може ствердитися як суб'єкт, здатний генерувати силу і свій вплив. Думаю, що промова президента України буде продовженням його виступу в Давосі, який став "холодним душем" для європейців, але водночас дуже чітким дороговказом", – підкреслив Кузан.

Голова Українського центру безпеки підсумував, що попри все саме від позиції України залежить реакція провідних європейських країн. Він переконаний, що сьогодні важливою є думка української сторони, а саме її пропозиції щодо досягнення безпеки для об'єднаної Європи.

Безпекова конференція в Мюнхені: що відомо?