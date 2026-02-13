Про це пише Financial Times. На зустріч Рубіо не з'явився начебто через накладку в графіку.
Чому Марка Рубіо не було на зустрічі партнерівв у Мюнхені?
У Мюнхені на полях безпекової конференції пройшла ключова зустріч з європейськими лідерами щодо України. Він зробив це в останній момент, чим здивував європейців. Один з посадовців зазначив, що рішення не прийти на зустріч було "божевільним", а інший учасник зауважив, що зустрічі без представників Сполучених Штатів "бракувало змісту".
Зустріч "Берлінського формату" минула за участі лідерів європейських країн, Великої Британії, НАТО та українського лідера Володимира Зеленського. До них мав приєднатися Рубіо. Однак, на думку посадовців, США просто намагаються відійти від вирішення конфлікту.
Американський посадовець офіційно розповів, чому Марка Рубіо не було на загальній зустрічі.
Міністр не буде присутній на зустрічі "Берлінського формату" щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питаннями Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені,
– сказав він.
До слова, Марко Рубіо ще до початку конференції заявив, може в Мюнхені може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Він також повинен виступити зі своєю промовою.
Що відомо про перший день Мюнхенської конференції?
Європейські лідери та Володимир Зеленський 13 лютого взяли участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Вони вже провели спільну зустріч – так званий "Берлінський формат". Крім того, плануються переговорами з американською делегацією та інші дипломатичні контакти. Глава МЗС Андрій Сибіга каже, що ця конференція є своєрідною підготовкою до майбутніх перемовин.
Під час "Берлінського формату" українська делегація з партнерами детально обговорила енергетичні питання, посилення ППО та можливості зміцнення нашої критичної інфраструктури.
На безпековій конференції в Німеччині ймовірно обговорюватимуть питання відновлення архітектури безпеки. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу зазначив, що думка України є важливою для партнерів, а особливо – її пропозиції щодо досягнення безпеки для об'єднаної Європи.