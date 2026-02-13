Про це пише Financial Times. На зустріч Рубіо не з'явився начебто через накладку в графіку.

Чому Марка Рубіо не було на зустрічі партнерівв у Мюнхені?

У Мюнхені на полях безпекової конференції пройшла ключова зустріч з європейськими лідерами щодо України. Він зробив це в останній момент, чим здивував європейців. Один з посадовців зазначив, що рішення не прийти на зустріч було "божевільним", а інший учасник зауважив, що зустрічі без представників Сполучених Штатів "бракувало змісту".

Зустріч "Берлінського формату" минула за участі лідерів європейських країн, Великої Британії, НАТО та українського лідера Володимира Зеленського. До них мав приєднатися Рубіо. Однак, на думку посадовців, США просто намагаються відійти від вирішення конфлікту.

Американський посадовець офіційно розповів, чому Марка Рубіо не було на загальній зустрічі.

Міністр не буде присутній на зустрічі "Берлінського формату" щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питаннями Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені,

– сказав він.

До слова, Марко Рубіо ще до початку конференції заявив, може в Мюнхені може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Він також повинен виступити зі своєю промовою.

