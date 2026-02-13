Об этом пишет Financial Times. На встречу Рубио не явился якобы из-за накладки в графике.

Почему Марка Рубио не было на встрече партнеров в Мюнхене?

В Мюнхене на полях конференции по безопасности прошла ключевая встреча с европейскими лидерами по Украине. Он сделал это в последний момент, чем удивил европейцев. Один из чиновников отметил, что решение не прийти на встречу было "сумасшедшим", а другой участник заметил, что встрече без представителей Соединенных Штатов "не хватало содержания".

Встреча "Берлинского формата" прошла при участии лидеров европейских стран, Великобритании, НАТО и украинского лидера Владимира Зеленского. К ним должен был присоединиться Рубио. Однако, по мнению чиновников, США просто пытаются отойти от решения конфликта.

Американский чиновник официально рассказал, почему Марка Рубио не было на общей встрече.

Министр не будет присутствовать на встрече "Берлинского формата" по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене,

– сказал он.

К слову, Марко Рубио еще до начала конференции заявил, может в Мюнхене может встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Он также должен выступить со своей речью.

