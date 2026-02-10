Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что вокруг Трампа существует мощная группировка друзей Украины. Это большинство опирается на общественное мнение американцев.

Кто в команде Трампа не дает ему отвернуться от Украины?

Пионтковский отметил, что в окружении президента США есть такие люди – это госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Когда Дональд Трамп остановил передачу разведданных Украине, именно Рэтклифф лично продолжал поставки Киеву эту информацию,

– объяснил он.

Также генсек НАТО Марк Рютте, напомнил публицист, провел блестящую операцию, когда, использовав жадность Трампа, уговорил его продавать американское оружие европейцам, чтобы они передавали его Украине.

Сегодня это тот минимум поддержки Киева, от которого Трампу уже не позволят отказаться. В то же время проукраинская часть его администрации будет расти и соответственно помощь Украине будет увеличиваться,

– отметил Андрей Пионтковский.

Кроме того, республиканец Линдси Грэм осуществлял постоянное давление, требовал введения 500% тарифов для стран, покупающих российскую нефть, и Трамп в этом смысле уже делает соответствующие шаги. А сейчас Грэм настаивает на продаже Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Обратите внимание! Сенатор-республиканец Линдси Грэм после очередного массированного удара Россия на энергетику Украины, произошедшего 3 февраля, призвал администрацию Трампа к решительным действиям. Он отметил, что США и Европа должны усилить давление на покупателей российской нефти. Также сенатор вновь призвал Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk, которые могут кардинально изменить военную ситуацию.

Поэтому, по словам публициста, тенденция внутри администрации Трампа по усилению поддержки Украины будет расти. И Киев, по моему мнению, получит также Tomahawk. Но не благодаря Трампу, а благодаря тому, что он потерял свои позиции в Республиканской партии. Соответственно сейчас республиканцы будут меньше считаются с ним в вопросах поддержки Украины.

