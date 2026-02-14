Ведучий 24 Каналу Данієль Ткіє зауважив, що не це Україна хотіла почути після усіх раундів мирних переговорів. Також Рубіо говорив про Європу.

Про що говорив Рубіо?

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що є хороші та погані новини. Хороші новини полягають у тому, що вдалося звузити кількість питань, щодо яких раніше не було консенсусу. Погані полягають у тому, що залишилося найбільш складне питання – щодо готовності росіян завершувати війну проти України.

Ми поки не знаємо, чи вони готові. Вони, звісно, кажуть, що готові. Ми не знаємо, на яких умовах вони готові завершувати цю війну, чи ми зможемо знайти такий компроміс, який був би прийнятний і для України. Водночас ми будемо продовжувати тестувати бажання Росії завершувати цю війну,

– заявив посадовець.

За його словами, Штати ввели додаткові санкції проти російської нафти, провели переговори з Індією. У Нью-Делі пообіцяли припинити купувати нафту Росії. Європа теж ухвалила важливі рішення. Програма щодо фінансування військової допомоги Україні PURL активно функціонує, у межах якої американська зброя продається нашій державі.

Рубіо додав, що потрібно з'ясувати, чи вдасться завершувати війну на таких умовах, за яких Україна зможе жити, та таких, які прийме Росія. Однак "вже досягнули певного прогресу".

Минулого тижня вперше у перемовинах взяли участь військові посадовці з обох сторін. Переговори продовжаться, але в іншому складі. США робитимуть усе, аби завершити цю війну, зокрема, запроваджуючи санкції проти Росії.

Хотів би ще раз зазначити, що про переговори ми всі чули. Він сказав, що ще не знає, чи хочуть росіяни миру. Дуже дивно, звісно. Це не те, що ми хотіли б почути після тижнів, місяців цих нескінченних переговорів, які, напевно, вже тривають понад рік, від початку роботи адміністрації президента Трампа,

– підкреслив Данієль Ткіє.

Крім того, Рубіо говорив про спільні цінності та походження американців і європейців. Він нагадав, що в нього європейське походження.

