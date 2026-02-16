О каком энергетическом сотрудничестве договорились?
Об этом Фицо и Рубио рассказали на пресс-конференции в Братиславе, пишет "Европейская правда".
Речь идет о строительстве атомной электростанции в Словакии, которую будет возводить американская компания. Участие в проекте примет Westinghouse:
- Словацкий премьер ожидает, что документы для строительства подготовят уже в 2027 году.
- Полностью возвести станцию планируют до 2040 года.
Впрочем, только строительством АЭС сотрудничество стран не ограничится. Фицо добавил, что Словакия заинтересована покупкой у Вашингтона еще четырех истребителей F16. Это бы позволило Братиславе сформировать эскадрилью из 18 самолетов.
Однако пока США и Словакия не согласовали все детали покупки. Рубио объяснил, что "возникли определенные препятствия", но стороны пытаются их решить.
Почему Рубио встретился с Фицо?
Добавим, что это первый визит госсекретаря США в Словакию за последние семь лет.
В воскресенье, 15 февраля, Рубио заявил, что стремится углубить сотрудничество со странами Центральной Европы, пишет Reuters. Поэтому после участия в Мюнхенской конференции по безопасности он отправился в Словакию и Венгрию.
При президенте Трампе эта администрация сделает не только Словакию, но и всю Центральную Европу ключевым элементом нашего взаимодействия с континентом и миром,
– отметил Рубио.
- К слову, обе страны имеют тесные связи с Россией, поскольку зависимы от поставок российской нефти и газа.
- В то же время у Будапешта и Братиславы достаточно напряженные отношения с остальными странами ЕС, в том числе из-за нежелания отказываться от энергоносителей Москвы.
- В противовес этому лидеры этих государств имеют теплые отношения с американским президентом Дональдом Трампом, который не очень хорошо отзывается о Европе в целом.
Важно! Рубио ранее пообещал, что во время общения со словацкими и венгерскими лидерами будет говорить и об отказе этих стран от российских энергоресурсов.
Что известно об АЭС в Словакии и Венгрии?
Словакия и Венгрия производят значительную часть электроэнергии на атомных реакторах советского и российского образца. Большинство этих мощностей до сих пор зависят от поставок топлива из России.
Премьер-министр Роберт Фицо отметил, что в сентябре Словакия заключила с США соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Оно связано с планами Братиславы построить новый атомный реактор мощностью в тысячу мегаватт на АЭС "Ясловске Богунице".
В Венгрии же ситуация другая. Там российская компания "Росатом" возводит два новых реактора на АЭС "Пакш-2". Для завершения этого проекта США пошли на смягчение санкций и выдали специальные лицензии примерно десяти российским банкам, позволив им проводить финансовые операции, связанные со строительством станции.