Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подтвердив подготовку соответствующих переговоров.

Что сказал Рубио?

Марко Рубио заявил, что Вашингтон проведет переговоры с Венгрией и Словакией об отказе от российских энергоносителей.

Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать,

– сказал Рубио.

Также ожидается визит американской делегации в обе страны, где энергетическая тема станет ключевой в переговорах.

Какая позиция у Венгрии и Словакии?

Виктор Орбан назвал Украину врагом из-за требования отказаться от российского газа, что, по его мнению, угрожает экономическому благополучию Венгрии. Он подчеркнул, что отсутствие дешевой российской энергии может значительно повысить расходы на коммунальные услуги для венгерских семей.

Венгрия и Словакия планируют подать судебный иск в Суд Европейского Союза из-за решения REPowerEU, которое касается энергетического баланса и импорта российского газа.

Обе страны считают, что запрет на покупку российской энергии противоречит их национальным интересам, и стремятся к отмене этого регламента.

Какие еще заявления сделал Рубио недавно?