Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Як Рубіо висловився про спроби Трампа закінчити війну в Україні?
Держсекретар США заявив, що спроби президента США долучитися до процесу мирного врегулювання війни в Україні зустрічають несподівану критику з боку частини міжнародної спільноти. За його словами, у світовій політиці зазвичай ініціативи лідерів, спрямовані на припинення воєн та встановлення миру, сприймаються позитивно.
Рубіо зазначив, що за його досвідом у геополітиці спроби президентів займатися миротворчою діяльністю та припиняти війни зазвичай отримують схвальну реакцію. Водночас цього разу, з причин, які йому самому до кінця не зрозумілі, ініціативи щодо зупинення війни викликають критику.
Він додав, що це одна з небагатьох війн, коли частина міжнародної спільноти не підтримує зусилля щодо її завершення, а навпаки – засуджує їх.
Зазвичай, коли ти намагаєшся закінчити війну, міжнародна спільнота аплодує. Це одна з небагатьох воєн, які я бачив, де тебе критикують за те, що ти хочеш допомогти її завершити,
– підсумував Рубіо.
Що раніше говорив Держсекретар про війну Росії з Україною?
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть виступати посередником для припинення війни в Україні через її масштабні людські втрати. Рубіо підкреслив складну гуманітарну ситуацію в Києві та зусилля Президента США Дональда Трампа стати посередником у мирному врегулюванні конфлікту.
Рубіо підтвердив готовність Вашингтона продовжувати переговори для завершення війни в Україні на зустрічі з очільниками МЗС країн G7. На зустрічі обговорювалися важливі політичні питання, включаючи конфлікти в Африці, Європі, на Близькому Сході, а також загрози безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.
Він також заявив, що є прогрес у звуженні питань без консенсусу, але залишилось складне питання щодо готовності Росії завершувати війну проти України. США ввели додаткові санкції проти російської нафти, провели переговори з Індією, а Європа ухвалила важливі рішення.