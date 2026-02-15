Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассматривают свою роль как посредника в попытках прекратить войну в Украине. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Что сказал госсекретарь США о войне в Украине?
По словам Рубио, война является чрезвычайно смертоносной, кровавой и дорогой с точки зрения человеческих и экономических потерь. Он отметил, что независимо от официальных цифр с обеих сторон, уровень смертности остается неприемлемо высоким.
Также госсекретарь обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в Киеве, в частности на проблемы с электроснабжением и теплом в холодный период года.
Кроме того, Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп в течение года пытался выяснить, сможет ли Вашингтон стать посредником в мирном урегулировании конфликта путем переговоров на высшем уровне.
Рубио встречался с Зеленским в Мюнхене: о чем говорили?
14 февраля Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства проинформировал госсекретаря США о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему.
Также стороны обсудили вопросы усиления помощи Украине, в частности обеспечение ракетами для систем противовоздушной обороны. Особое внимание уделили необходимости укрепления ПВО в условиях зимнего периода и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.
Кроме этого, политики подробно обсудили ход дипломатического процесса и формат трехсторонних встреч. Владимир Зеленский отметил важность результативных переговоров, подчеркнув необходимость реального прогресса в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления Украины.