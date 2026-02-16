Об этом государственный секретарь США заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 16 февраля.
Настаивают ли США на подписании мирного соглашения?
Марко Рубио высказался о мирном соглашении для урегулирования войны России против Украины. По его убеждению, США – единственная страна, которая может посадить обе стороны за стол переговоров.
По словам госсекретаря Соединенных Штатов, ни одно государство в Европе "не может так сделать". Поэтому он подчеркнул, что США стремятся лишь сыграть роль в достижении мирного соглашения, а не заставить подписать его.
Мы не навязываем соглашение никому, мы не заставляем никого принимать соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь,
– заверил госсекретарь США.
На каком этапе трехсторонние мирные переговоры?
Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров с командами США и России. Встречи запланированы на 17 – 18 февраля в Женеве.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил 16 февраля, что представители Украины уже направляются в Женеву. Он отметил, что главная задача – защита национальных интересов страны.
В то же время аналитики ISW считают, что на предстоящих переговорах Россия захочет не только территориальных уступок от Украины. Москва может стремиться к смене власти на пророссийскую.