Про це державний секретар США заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 16 лютого.
Чи наполягають США на підписанні мирної угоди?
Марко Рубіо висловився про мирну угоду для врегулювання війни Росії проти України. На його переконання, США – єдина країна, яка може посадити обидві сторони за стіл переговорів.
За словами держсекретаря Сполучених Штатів, жодна держава в Європі "не може так зробити". Тому він наголосив, що США прагнуть лише відіграти роль у досягненні мирної угоди, а не змусити підписати її.
Ми не нав'язуємо угоду нікому, ми не змушуємо нікого приймати угоду, якщо вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти,
– запевнив держсекретар США.
На якому етапі тристоронні мирні переговори?
Раніше секретар РНБО Рустем Умєров анонсував, що українська делегація готується до нового раунду переговорів з командами США та Росії. Зустрічі заплановані на 17 – 18 лютого у Женеві.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив 16 лютого, що представники України вже прямують до Женеви. Він наголосив, що головне завдання – захист національних інтересів країни.
Водночас аналітики ISW вважають, що на майбутніх перемовинах Росія захоче не лише територіальних поступок від України. Москва може прагнути зміни влади на проросійську.