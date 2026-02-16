Про це державний секретар США заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 16 лютого.

Дивіться також Три кроки, які можуть зупинити війну: Зеленський озвучив план дій для Трампа

Чи наполягають США на підписанні мирної угоди?

Марко Рубіо висловився про мирну угоду для врегулювання війни Росії проти України. На його переконання, США – єдина країна, яка може посадити обидві сторони за стіл переговорів.

За словами держсекретаря Сполучених Штатів, жодна держава в Європі "не може так зробити". Тому він наголосив, що США прагнуть лише відіграти роль у досягненні мирної угоди, а не змусити підписати її.

Ми не нав'язуємо угоду нікому, ми не змушуємо нікого приймати угоду, якщо вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти,

– запевнив держсекретар США.

На якому етапі тристоронні мирні переговори?