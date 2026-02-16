Про це Кирило Буданов написав у своєму телеграмі. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що сказав Буданов перед від'їздом до Женеви на перемовини з росіянами?

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов о першій ночі 16 лютого повідомив у соціальних мережах, що українська делегація вирушає до Женеви у Швейцарії. Там має відбутися наступний раунд мирних переговорів із російськими представниками.

Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені,

– написав він.

Пост Буданова короткий, але підкреслює серйозність підготовки до дипломатичного процесу. Тут важливий окремий акцент на ключовому пріоритеті української сторони – це захист національних інтересів України.



Кирило Буданов та інші українські делегати вирушають у Женеву / Фото керівника Офісу Президента

Що слід знати про контекст переговорної ситуації на сьогодні?