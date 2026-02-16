Москва може використовувати дипломатію як інструмент для досягнення стратегічних цілей, якщо не зможе реалізувати їх військовим шляхом. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Дивіться також Експосол у США відповів, чому Трамп не висуває Путіну жорстких умов
Що Росія хоче отримати від переговорів?
Аналітики ISW звернули увагу на заяву заступника голови комітету з оборони Держдуми Росії Олексія Журавльова, який 14 лютого наголосив: Кремль не задовольниться лише контролем над окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
За його словами, Москва прагне змінити владу в Україні та усунути чинне керівництво, яке у Росії називають "русофобським".
В ISW зазначають, що подібні сигнали узгоджуються з попередньою риторикою Кремля. Сторона ворога домагається формування "дружньої" до Росії України, що фактично означає встановлення проросійського політичного курсу.
Аналітики також підкреслюють: Росія може використовувати переговори для отримання стратегічних поступок, які ослаблять Україну та зменшать вплив Заходу в регіоні. При цьому Кремль не відмовляється від військового сценарію, якщо дипломатичний шлях не дасть бажаного результату.
Наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією має відбутися 17 – 18 лютого у Женеві. Українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я, а склад делегацій залишиться подібним до попередніх переговорів.
Водночас у США заявляють, що переговори перейшли до найскладнішої фази, і поки незрозуміло, чи справді Москва готова завершити війну та на яких умовах.
Нова делегація Росії на переговорах: що змінилося в словах і діях росіян?
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що нова російська делегація на переговорах змінила стиль спілкування. Однак у Києві наголошують: у словах росіян стало менше пропаганди, але їхні вимоги залишаються незмінними.
Під час переговорів риторика стала більш нейтральною, технічною та професійною – і це, безперечно, позитивний знак. За словами Георгія Тихого, приїхали люди, які говорять про конкретні технічні речі, без псевдоісторичних лекцій і відверто неадекватних заяв, які українська делегація чула, зокрема, в Стамбулі минулого року.
Попри певні зміни тональності, за словами речника МЗС, необхідний тиск на Москву – санкційний, військовий та інший – щоб сформувати її здатність до домовленостей. Переговори та тиск мають відбуватися паралельно, одне не замінює іншого.