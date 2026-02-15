Керівник напряму досліджень у сфері міжнародної політики, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Володимир Єльченко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Дональд Трамп не висуває Путіну жорстких умов. За його словами, це пов'язано як з особистим підходом Трампа, так і з внутрішньополітичними розрахунками у США.

Трамп міг повірити обіцянкам Путіна

Єльченко зауважив, що точної інформації про деталі розмов між сторонами немає, тому можна лише робити припущення. За його словами, одна з причин відсутності жорстких умов може полягати в тому, що Дональд Трамп повірив обіцянкам Кремля. Йдеться зокрема про масштабні економічні пропозиції, які лунали з російського боку.

Я думаю, що, можливо, Трамп просто елементарно купився на ті обіцянки, які йому надавав Путін,

– заявив Єльченко.

Він нагадав про гучні заяви щодо нібито трильйонних інвестиційних можливостей, які просувалися російською стороною. На його переконання, ці обіцянки є нереалістичними і не матимуть практичного втілення. Водночас сам процес контактів продовжується.

Нічого цього ніколи не буде,

– наголосив він.

За його словами, Трамп досі сподівається на можливість досягти результату й увійти в історію як політик, який зупинив війну. Саме це може пояснювати обережність у формулюванні публічних вимог до Москви.

Як впливає внутрішня політика США?

Позиція Білого дому не існує у вакуумі та залежить від внутрішньополітичного контексту. Попереду у США проміжні вибори до Конгресу, а рейтинги Трампа, за його словами, просідають. У такій ситуації будь-які зовнішньополітичні "успіхи" можуть стати елементом передвиборчої стратегії.

Йому потрібні хоч якісь, хай примарні, але все-таки успіхи на зовнішньополітичному фронті,

– зазначив Єльченко.

Трамп може розглядати переговорний процес як можливість продемонструвати прогрес, навіть якщо реального прориву немає. Водночас шанси увійти в історію як людина, яка зупинила цю війну, він оцінює скептично.

Зауважте! В інтерв'ю Politico на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що перемовини зайшли в складну фазу через територіальні вимоги Кремля та відсутність гарантій безпеки для України. Він наголосив, що без чітких гарантій Київ не готовий до компромісів, і нагадав про досвід Будапештського меморандуму, який, за його словами, пояснює недовіру українців.

Сам процес, на його переконання, поки не має підстав для оптимізму.

Я думаю, що нульові тут шанси у Трампа увійти в історію як людина, яка припинила цю війну,

– наголосив він.

Він додав, що попри це Трамп, імовірно, продовжує вірити у можливість досягти домовленостей із Путіним. Саме це може пояснювати відсутність жорсткої публічної риторики з боку Вашингтона.

Трамп не розуміє природи цієї війни

Єльченко наголосив, що проблема значно глибша, ніж тактичні прорахунки чи передвиборчі інтереси. За його словами, Дональд Трамп не до кінця усвідомлює причини російської агресії та історичний контекст цієї війни. Без розуміння сутності конфлікту складно формувати жорстку й послідовну позицію.

Проблема полягає в тому, що Трамп абсолютно не розуміє сутність цієї агресії, причин того, чому Росія вторглася в Україну,

– заявив Єльченко.

Він додав, що раніше в оточенні Трампа були радники, які краще орієнтувалися у ситуації на пострадянському просторі. Нині ж, на його думку, коло осіб, які впливають на рішення, не має достатнього розуміння реалій регіону. Це позначається і на якості переговорного процесу.

Я не знаю, хто йому зараз радить з цих питань. Ті люди, які беруть участь у так званих переговорах, мають нульовий рівень знань про реальну ситуацію між Україною і Росією,

– наголосив він.

Така ситуація шкодить не лише самому Трампу, а й міжнародному авторитету США. Саме тому частина європейських країн починає перебудовувати свої зовнішньополітичні зв'язки.

