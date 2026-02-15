Глава держави заявив, що Європа може запровадити низку санкцій та вплинути на Росію. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico.

Дивіться також 90% українців зараз проти виборів, – Зеленський

Що сказав Зеленський про нові санкції?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не запровадила санкції проти російської ядерної енергетики та корпорації "Росатом", а також проти родичів російських чиновників, які проживають у західних країнах.

За словами Зеленського, родини представників російської влади володіють нерухомістю в Європі та США, навчають дітей у західних університетах і водночас підтримують режим, який веде війну проти України. Президент наголосив, що такі люди користуються благами демократичних країн, але не поважають ані демократичні цінності, ані міжнародні правила.

Він закликав їх повернутися до Росії та припинити жити за кошт Заходу, якщо вони підтримують агресивну політику Кремля.

Які санкції вже готують для Росії?