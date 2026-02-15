Глава держави заявив, що Європа може запровадити низку санкцій та вплинути на Росію. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico.
Що сказав Зеленський про нові санкції?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не запровадила санкції проти російської ядерної енергетики та корпорації "Росатом", а також проти родичів російських чиновників, які проживають у західних країнах.
За словами Зеленського, родини представників російської влади володіють нерухомістю в Європі та США, навчають дітей у західних університетах і водночас підтримують режим, який веде війну проти України. Президент наголосив, що такі люди користуються благами демократичних країн, але не поважають ані демократичні цінності, ані міжнародні правила.
Він закликав їх повернутися до Росії та припинити жити за кошт Заходу, якщо вони підтримують агресивну політику Кремля.
Які санкції вже готують для Росії?
Євросоюз вже підготував новий пакет санкцій, спрямований на обмеження експорту нафти та металів із Росії, а також, ймовірно, заборону співпраці з портами третіх країн. Санкції 20-го пакету стосуватимуться енергетики, торгівлі, банківської системи, криптовалют, імпорту металів, хімікатів, а також нових обмежень для 20 регіональних банків Росії.
Двопартійна група конгресменів США раніше запропонувала законопроєкт DROP, що передбачає санкції проти учасників угод з імпорту російської нафти. Законопроєкт має на меті зменшення грошових надходжень Росії для ведення війни проти України.
Депутати Європарламенту закликали до нових санкцій проти Росії за атаки на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили гуманітарну кризу. Євросоюз планує надати більше коштів на підтримку України та терміново забезпечити її системами протиповітряної оборони для захисту від російських ударів.