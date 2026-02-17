В Женеву прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии. Об этом пишет итальянское издание La Stampa.

Смотрите также Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией и США: что происходит в Женеве

Что известно об участии Европы в переговорах в Женеве?

Представители четырех стран Европы следят за ходом переговоров. Ожидается, что они будут иметь встречи с американской и украинской делегациями.

Украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Германии и Франции, а возможно и США, по итогам переговоров в Женеве. Об этом сообщили Общественному источники в дипломатических кругах.

Напомним, что на третий раунд переговоров американцы прибыли в расширенном составе делегации. К переговорщикам присоединились министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армии США в Европе Алекс Гринкевич.

Россия тоже внесла изменения в состав своей делегации. В частности, теперь ее будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский. Во время первого и второго раунда переговоров в Абу-Даби россиян представлял глава ГРУ Игорь Костюков.

Накануне Владимир Зеленский выразил беспокойство по поводу замены руководителя российской делегации. По мнению президента, это свидетельствует о намерении Кремля затянуть время с принятием реальных решений.

По данным росСМИ, переговоры в Женеве будут проходить по 5 направлениям. Стороны будут обсуждать территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности.

К слову, перед переговорами Россия нанесла очередной массированный удар по энергетике Украины. Кремль хочет запугать Киев, чтобы тот согласился на любое мирное соглашение. Между тем Дональд Трамп, вместо того, чтобы осудить оккупантов, пригрозил Украине. Он заявил, что ей лучше быстрее сесть за стол переговоров.