Про це в етері 24 Каналу, коментуючи інформацію щодо розмови Мединского й Умєрова у Женеві, нагадав політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що вони могли попередньо обговорити тему наступного раунду переговорів, де та коли він міг би відбутися.

Дивіться також Переговори у політичній групі у Женеві "зайшли в глухий кут" через Мединського, – Axios

Які теми могли обговорювати Мединський і Умєров?

Політолог пояснив, що зазвичай дату та місце переговорів щодо російсько-української війни визначають Сполучені Штати, але він не виключає, що тепер це питання могли узгоджувати між собою голови української та російської делегацій самостійно. Фесенко вважає, що Умєров і Арахамія мають пояснити публічно, в чому був сенс такої неформальної зустрічі з Мединським, яка тривала півтори години.

Я висловив одну версію, що вони могли узгоджувати процедурні питання, для цього не потрібен Буданов. До речі, його теж треба було б запитати, чи був він поінформований про таку зустріч та чия це була ініціатива. Те, що там був Арахамія – це цікаво і викликає запитання,

– озвучив Фесенко.

Зі слів політолога, очільник фракції "Слуга народу" Арахамія має славу дуже ефективного, але неформального перемовника. Він пригадав, що у свій час один з нардепів висловився про нього так: "Давид може забалакати будь-кого".

На думку політолога, Мединський та Умєров могли також обговорювати й іншу тему, беручи до уваги те, що президент України Зеленський нещодавно доручив своїй команді спробувати організувати зустріч між ним і Путіним у Швейцарії. Тож ймовірно, що голови делегацій могли розмовляти щодо цього. Однак Фесенко підкреслив, що про це слід було б говорити з американською стороною.

Я не дуже вірю в результативність такої зустрічі. Однак оскільки рішення ухвалює Путін, то є хоча б примарна надія на те, що у присутності Трампа він раптом може піти на компроміс,

– вважає Фесенко.

Підсумовуючи, політолог зауважив на тому, що спробувати організувати таку комунікацію варто, однак він не впевнений, що очільник Кремля погодиться на це. Фесенко переконаний, що російський диктатор не надто хоче зустрічатися з Зеленським.

Зауважте! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок нагадав, що Зеленський вже порушував тему особистої зустрічі з Путіним, він пропонував провести її в Туреччині літом 2025 року. Путін тоді це проігнорував. На його думку, зараз ситуація аналогічна, російський диктатор навряд чи погодиться на такий прямий контакт з президентом України, адже з ключового питання (Донбасу) в них протилежні позиції.

Переговори у Женеві: які заяви звучать від сторін?