Об этом сообщает "Радио Маяк" в своем телеграм-канале. Там назвали ответ Пескова дипломатичным.

Что сказал Песков о переговорах в Женеве?

Он сослался на слова главы российской делегации Владимира Мединского. Тот на днях сказал, что переговоры были сложными, но деловыми.

Нам сейчас нечего добавить к той короткой, но емкой характеристике, которую дал наш главный переговорщик Мединский. (...) Сейчас пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение,

– высказался Песков.

Он добавил, что Кремль не хочет и не будет вдаваться в подробности. Так чиновник ответил на вопрос, что было главной проблемой, которую обсуждали во время переговоров.

Также Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пока не планируют. Когда будет новый раунд переговоров – в Кремле пока "нет понимания".

Журналисты российского РБК привели еще одну цитату Пескова: "Кремль дополнительно проинформирует о дате и месте следующих встреч по Украине, когда появится конкретика".

О закрытой встрече Мединского в Женеве с украинской стороной, которую подтвердили у Умерова, Песков прокомментировал так: "Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения. По содержанию мы не намерены давать какую-то информацию".

Интересно! Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала предположил, что Мединский, Умеров и Арахамия могли согласовывать процедурные вопросы. Но он все же считает: представители Украины должны объяснить публично, в чем был смысл такой неформальной встречи с Мединским, которая длилась полтора часа. И удивляется, почему там не было Буданова.

Слова Пескова противоречат словам Мединского

Ведь сам Мединский, коротко выступая перед СМИ, анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Это было именно то выступление, где прозвучали слова о сложных, но деловых переговорах. Не может быть, чтобы Песков не слышал или забыл эти слова – Мединский сказал буквально несколько предложений.

К тому же Владимир Зеленский 18 февраля в вечернем обращении сказал: было бы хорошо провести новую встречу до конца февраля.

Чувствительные политические вопросы, вопрос о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона,

– высказался украинский президент.

Таким образом, заявление Пескова противоречит не только заявлению Зеленского, но и самого Мединского. И это происходит довольно часто, когда на следующий день после громких заявлений разных политиков Песков выходит с чем-то совсем другим.

Он не присутствовал на переговорах и не может точно знать, о чем шла речь в кулуарах. Вероятно, это делается специально – чтобы смутить, заставить делегатов сомневаться в услышанном и договоренностях, напустить "тумана войны" и "стратегической неопределенности".

Следует понимать и то, что Песков говорит не сам. Он – представитель Путина и озвучивает то, что ему приказал хозяин. Это может быть еще одним инструментом Путина, который демонстрирует: то, что вы о чем-то договорились, хорошо. Но последнее слово за мной и решать буду я. То есть делает всех заложником одного человека. Что-то похожее происходит, когда все резко меняется после разговора Путина и Трампа.