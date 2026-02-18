И неожиданно потроллили – сделали это сами же пропагандисты. Об этом сообщает NEXTA.

Смотрите также Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и какова его роль в мирных переговорах

Кто и почему потроллил Мединского?

Владимир Мединский очень коротко рассказал о результатах переговоров. Он назвал их тяжелыми, но деловыми.

Еще сказал, что переговоры продолжатся в ближайшее время – но отказался привести детали.

Как вы знаете, переговоры продолжались два дня. Очень долго вчера, в разных форматах, и еще сегодня около двух часов,

– высказался он.

Мединский завершил минутное выступление словами "это все, что мы хотели вам сказать".

На вопросы журналистов он не ответил, хотя там были представлены крупнейшие пропагандистские СМИ, такие как Первый канал и "Россия".

Представители "медиа" выкрикивали вопросы, мол, говорили ли о территории, о вопросах безопасности. А человек с канала "Звезда" спросил: ну уроки истории хоть были? Помощник Путина ничего не ответил.

Мединского троллят свои же: смотрите видео

Справка. Телеканал "Звезда" в России подчиняется минобороны государства-агрессора. Хотя его позиционируют как "общественно-патриотический", там преимущественно освещают ход войны против Украины и прославляют российских военных.

"Ранее сообщалось, что псевдоисторик Мединский срывает переговоры и превращает их в цирк. Еще один любитель половцев и печенегов", – написали об этом журналисты NEXTA, намекнув на хозяина Мединского, Путина.

Хотя официальное видео ТАСС обрывается на моменте вопроса Мединскому, СМИ приводят его ответ.

В рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на крещении Руси остановились,

– "отшутился" Мединский.

Почему Мединский так любит историю?

Он доктор исторических наук (а также политических) и в свое время сделал все, чтобы российские учебники истории показывали "правильную" точку зрения на события. В России он прославился серией книг "Мифы о России".

Мединский был и министром культуры. На посту он ввел квоты на показ иностранных фильмов, предлагал наконец похоронить Ленина и призвал следить за содержанием произведений, созданных при поддержке государства.

Интересно, что пропагандист родился в Черкасской области. Последнее сообщение в его телеграм-канале рассказывает о лекции о Николае Втором.

Что сказал Путин о половцах и печенегах?

Хозяин Кремля очень часто упоминает эти кочевые племена в своих речах, якобы демонстрируя хорошую осведомленность в исторических вопросах. В одном из интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону в 2024 году Путин так перескакивал с темы на тему, что Карлсон признал – я запутался и потерял мысль.

Офицер ВСУ Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом подчеркнул: "Для западного зрителя какие-то печенеги, половцы, вещий Олег, князь Игорь – это вообще из области фантастики". В то же время призвание на то, что Русь приняла христианство можно считать своеобразным сигналом для Запада, "я свой".

Любовь Путина к половцам и печенегам стала мемом даже среди россиян. Что интересно, диктатор говорил об этом еще во время коронавируса в 2020 году и лесных пожаров в 2010 году. Мол, Россию испытывали и половцы, и печенеги, но она уже пережила и выстояла. Российские журналисты узнали в этой фразе отсылку к легендарной речи адвоката Федора Плевако.

Для украинцев в этом всем важно одно: Путин говорит о Руси как о России. Якобы Москва – наследница Киевской Руси. Многие россияне не видят в этом ничего "такого". А это значит, что мы должны еще больше подчеркивать: Россия не имеет отношения к Руси, она образовалась из Московского княжества. В состав Киевской Руси входили буквально несколько современных российских городов – Новгород, Псков, Смоленск, Ростов, Суздаль. В первых двух, кстати, было очень демократическое устройство.