Що цього разу заявив Пєсков?

Дмитро Пєсков прокоментував перебіг мирних переговорів.

Прорив по Україні можливий лише за дотримання розумінь, досягнутих в Анкориджі,

– пояснив речник Путіна.

Водночас він зауважив, що Кремль не хоче публічно вдаватися до деталей домовленостей, досягнутих Путіним і президентом США Дональдом Трампом під час саміту на Алясці.

За словами Пєскова, розмови потрібно вести в "закритому режимі".

Нещодавно схожою заявою відзначився й очільник російського МЗС Сергій Лавров. Він стверджував, що Росія і США після Анкориджа мали б перейти до широкої співпраці, але на практиці все нібито виявилося "навпаки". За словами Лаврова, США тепер "самі не готові до своїх пропозицій щодо України".

Чому Росія постійно апелює до зустрічі на Алясці?