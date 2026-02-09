Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Что на этот раз заявил Песков?
Дмитрий Песков прокомментировал ход мирных переговоров.
Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже,
– пояснил пресс-секретарь Путина.
В то же время он отметил, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.
По словам Пескова, разговоры нужно вести в "закрытом режиме".
Недавно похожим заявлением отличился и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он утверждал, что Россия и США после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все якобы оказалось "наоборот". По словам Лаврова, США теперь "сами не готовы к своим предложениям по Украине".
Почему Россия постоянно апеллирует к встрече на Аляске?
Дмитрий Песков еще в январе заявлял о необходимости реализации "формулы Анкориджа" во время мирных переговоров. Аналитики считают, что Москва таким образом использует отсутствие четких результатов саммита США и России на Аляске в августе 2025 года.
Во время встречи стороны якобы "достигли понимания и согласия" по завершению войны. Поэтому, по мнению ISW, будут представлять "соглашение" так, чтобы это было выгодно России, скрыв собственное препятствование миру.
По словам аналитиков, Кремль часто использует концепцию "первопричин" как сокращение, чтобы вернуться к своим первоначальным максималистским оправданиям и требованиям войны.