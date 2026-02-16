Першим з цих кроків Зеленський назвав надійні гарантії безпеки, які Трамп має надати без діалогу з Володимиром Путіним, бо це мають бути саме гарантії безпеки з боку США. Про це розповів Віталій Портников.

Політичні пастки, які загрожують Україні

Другим кроком Зеленський вважає необхідність виділення коштів на відновлення України після закінчення війни. І третій крок – це припинення вогню на фронті. Трамп, на думку Зеленського, має натиснути на Путіна, щоб він погодився припинити вогонь і зупинити бойові дії. Якщо російський президент не погодиться з цими трьома вимогами, то США мають надати Україні всю необхідну допомогу і підтримати її для того, щоб Росія була змушена зупинитися.

Якщо говорити про ці три кроки, то я розпочав би саме із припинення вогню. Бо якщо вогонь не припиняється, то немає ніякого сенсу розмовляти про відновлення країни і шукати якісь гарантії безпеки.

Ми вже перебуваємо у цій пастці. Дипломати і політики постійно говорять про гроші, які можуть бути виділені на відновлення України. Обговорюють деталі гарантій безпеки, а війна між тим продовжується. Можна сказати, що це в інтересах російського президента Путіна, який після зустрічі на Алясці втягнув американців в переговорний процес без реальної перспективи.

Але ми маємо пам'ятати і те, що президент США намагався добитися від свого російського колеги згоди саме на припинення вогню, щоб мирний процес відбувався вже в умовах хоча б часткового перемир'я. Путін кілька разів відмовлявся від цієї пропозиції Трампа. Завжди виникає питання, чи є в американського президента дієві інструменти, щоб Путін погодився із ідеєю припинення вогню в короткій перспективі?

Єдиним кроком, на який мав би піти Трамп, є примушення Росії до припинення вогню на фронті. Якщо Путін не погоджується із цією пропозицією, то надати Україні всю необхідну допомогу. Але і тут є політична пастка, бо президент США хизується тим, що не виділяє на допомогу Україні ані долару і вважає ту допомогу, яку надавала попередня адміністрація, помилкою Джо Байдена.

Виникає досить просте питання: як Трамп погодиться з планом Зеленського, якщо ідея не допомагати Україні американськими грошима була однією з головних ідей його передвиборчої кампанії і залишається однією з важливих ідей його президентства?

Можливо, у листопаді 2026 року, коли відбудуться довибори до Конгресу і почне працювати нова Палата представників, Конгресу вдасться схилити Трампа до більш реалістичної допомоги України. Не просто до продажу зброї за європейські гроші, але й до допомоги від самої Америки. Наразі ця політична перспектива є досить химерною, бо ми навіть не знаємо, яким буде новий склад Конгресу і чи дійсно Трамп погодиться зі змінами у власній політиці після довиборів.

Я вже не кажу про те, що новий склад Конгресу запрацює тільки у 2027 році. Очевидно, що потрібно пережити ще один рік російсько-української війни без американських грошей.

Головна гарантія безпеки для України

Щодо гарантій безпеки, то це теж важлива теза, яка буде актуальною, якщо вдасться досягти припинення вогню на фронті. Але коли ми говоримо про дієві гарантії безпеки від США, треба усвідомити, як вони мають виглядати в ситуації, коли ніхто не впевнений, що США виконуватимуть свої зобов'язання по п'ятій статті НАТО.

Ситуація навколо Гренландії переконала, що впевненість у тому, що Вашингтон розуміє важливість зобов'язань щодо захисту Європи, є зараз достатньо умовною. Про це вголос говорили з трибуни Мюнхенської конференції європейські політики, попри намагання державного секретаря США Марка Рубіо дещо заспокоїти європейців, очевидно, наляканих реальним провалом самої ідеї євроатлантичної інтеграції.

Нам треба усвідомити – навряд чи будь-яка американська адміністрація погодиться на формулу гарантій безпеки, яка б передбачала пряму участь США у війні, якщо Росія знову нападе на Україну. Якщо так станеться, це буде революційний підхід до політики, а президент, який погодиться із такими гарантіями, змушений буде відповідати на питання, чи не ризикує він реальною війною з ядерною державою.

Головна гарантія безпеки виглядатиме як створення умов, за яких Росія не захоче нападати на Україну, бо буде усвідомлювати весь рівень наслідків для агресора.

Для того, щоб Україна перетворилася на державу, потенціал якої буде насамперед спрямований на можливості ВПК і розбудову Збройних сил, недостатньо бажання США і навіть грошей, які західні країни виділять на відновлення України в разі, якщо найближчими роками вдасться досягти завершення війни. Важливо, щоб таку модель країни-фортеці для самої України і для Заходу обрало саме українське суспільство, яке перестало б думати, що на гроші, виділені для армії, можна швидко побудувати нові дороги.