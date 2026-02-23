Про це написав у соцмережі Х американський журналіст, колишній старший керуючий редактор Military Times Ховард Альтман.

Що Буданов передбачив ще у 2021 році?

За словами журналіста, Буданов у 2021 році спрогнозував не лише збройний напад Росії на Україну, а й конкретно пояснив, за яким сценарієм він відбуватиметься.

У листопаді 2021 року Буданов сказав мені, що вторгнення відбудеться і досить точно пояснив, як це станеться,

– зазначив Альтман.

Редактор додав, що тодішні оцінки української розвідки "практично збіглись" з реальним розвитком подій, які відбулись в лютому 2022 року. Журналіст також навів посилання на давнішню статтю з коментарями Буданова, у якій ексгурівець детально описав плани Кремля, зокрема використання десанту та наступ на декількох напрямках.

Нагадаємо, в інтерв'ю за 21 листопада 2021 року Буданов повідомив, що Кремль розмістив біля кордонів України понад 92 тисячі військових й має намір провести масштабний наступ. Він прогнозував початок вторгнення на кінець січня – початок лютого 2022 року.

Також Буданов додав, що ворожі війська завдаватимуть ударів по території України авіацією та проводитимуть наземні наступи. Розвідник попереджав про ймовірну висадку російського десанту на сході країни, а морського десанту в Одесі чи Маріуполі. Часткове вторгнення, за його словами, могло відбутись з території Білорусі.

Водночас генерал-лейтенант застерігав, що кремлівський наступ у 2022 році буде набагато руйнівнішим, ніж будь-які попередні дії в конфлікті, який триває з 2014 році на Сході країни.

Що нині Буданов каже про перебіг війни в Україні?