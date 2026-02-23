Про таке розповів керівник ОП Кирило Буданов, висловлюючись щодо переговорного процесу. Він зазначив, що існує два головні сценарії розвитку подій, передає 24 Канал.

Чи вдасться досягнути припинення війни?

Очільник Офісу президента розповів, що не можна виносити з переговорного процесу жодних важливих подробиць. Він додав, що сторони продовжують рухатися й характеризують процес "стримано оптимістично".

Однак відповісти остаточно щодо результативності переговорів наразі складно.

Існує два варіанти зрештою, немає ні третього, ні четвертого: ми дійдемо до завершення війни чи ми не дійдемо – це буде означати продовження війни, до кінця,

– прокоментував Буданов.

Генерал також висловив надію, що вже найближчими днями відбудеться новий обмін полоненими. Кирило Буданов не уточнив, скільки саме осіб планують включити до списків на обмін, однак підкреслив, що йдеться про суттєво більшу кількість, ніж під час попереднього повернення.

Також очікується нова тристороння зустріч за участю делегацій України, Росії та США, яка має відбутися наприкінці цього тижня. Паралельно українська влада продовжує підготовку до потенційних переговорів між Володимир Зеленський і Володимир Путін, хоча організація такого саміту залишається непростим завданням.

Які заяви звучать щодо мирного врегулювання війни?