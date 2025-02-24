Як повідомляє 24 Канал, про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, 21 листопада 2021 року в інтерв'ю Говарду Альтману для американського видання Military Times Кирило Буданов заявив, що:

російські війська підуть на Київ через Чорнобильську зону та радіоактивний Рудий Ліс;

на півдні основні удари спрямують на Херсон та Маріуполь;

а десант росіян спробує висадитися в Одесі.

У своїй аналітиці генерал Буданов описав не лише напрямки імовірного удару противника, кількість задіяних агресором сил, а й послідовність дій ворога: спочатку – авіаційні та ракетні удари, далі – артобстріли, просування танків, десанти на сході, спроби блискавично захопити Одесу та Маріуполь, атака через Білорусь, щоб створити загрозу Київщині та Чернігівщині,

– повідомив Юсов.

За його словами, визначити точну дату початку повномасштабної агресії було надзвичайно важко, в Кремлі її постійно корегували. Втім, Кирило Буданов не помилився в публічному прогнозі, що це станеться у "січні-лютому 2022 року".

"Йшлось, однак, не лише про публічні прогнози. Розвідувальні дані про зростання російської загрози, які отримували в ГУР МО України, фактично збігались з даними розвідок держав-партнерів. Відповідні оцінки від української розвідки отримували усі передбачені законодавством споживачі цієї інформації. Наприклад, 12 лютого 2022 року на виїзному засіданні РНБО в Харкові представники ГУР МО України знову проінформували про загрозу широкомасштабного нападу Росії – по всій лінії кордону, а також з білоруської території", - констатував представник ГУР.