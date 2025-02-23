Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова на полях форуму "Україна. Рік 2025", яку цитують "Ми – Україна".

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Що каже Буданов про закінчення війни

Журналісти на полях форуму поцікавилися у Буданова, чи існує "дата закінчення війни". Журналісти припустили, можливо мовиться про якийсь сакральний для окупантів день.

Однак очільник розвідки дав чітку відповідь, що такої дати не існує.

Не існує такої дати – вона залежить від того, коли всі сторони на щось погодяться. Вони може і мріють про якусь дату, але це не означає, що це реалістично,

– наголосив Буданов.

Буданов також відповів, чи варто очікувати масованої ракетної атаки у треті роковини початку повномасштабної війни. Він наголосив, що на російських військових аеродромах вже споряджені бомбардувальники.

Водночас у Повітряних силах наголосили, що Росія – підступний ворог. Окупанти можуть атакувати будь-якої миті, тому українцям варто завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та йти в укриття у разі небезпеки.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Раніше очільник ГУР повідомив, що війна з Росією може закінчитися у 2025 році. Буданов пояснив, що для таких припущень є 2 причини: виснаженість російської армії та значні фінансові витрати на війну.